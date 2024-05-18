Работа няней в Нидерландах — свежая вакансия, условия и зарплата

Женщина с маленьким ребенком. Фото иллюстративное: pexels.com

Украинкам предлагают работу в столице Нидерландов Амстердаме. Нужно нянчить двухмесячного ребенка. Работодатель обещает платить 3 000 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

В обязанности няни будет входить полный уход за двухмесячным мальчиком, в частности, забота о его развитии. Няня будет работать только днем, в остальное время суток с ребенком будет мама.

График работы: шесть дней в неделю, по 9-10 часов в день (с проживанием).

Требования к кандидаткам на должность

Обязательно нужно иметь опыт работы в семьях и медицинское образование. В случае, если опыта работы нет, нужно пройти обучение: без этого не трудоустраивают. Рассматриваются кандидаты, которые уже находятся в Европе либо имеют паспорт Европейского Союза, вид на жительство или аналогичные разрешения на пребывание в Европе.

Напомним, в словацком городе Малацкие нужны работники на автомобильный завод, где производят коврики боковин и задних частей багажника. Среди обязанностей: сборка боковых стен дверей, проверка продукции на брак, работа с ковролином. Ежемесячно будут платить от 1 500 евро, однако следует учитывать, что в цехе специфический запах, поэтому аллергикам такая работа не подойдет.

Также мы писали о том, что для украинок есть вакансии уборщиц в нидерландском отеле. За месяц на уборке гостиничных номеров можно заработать 2 000 евро.