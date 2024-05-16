Актуальні вакансії у Нідерландах для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Платять 2 000 євро на місяць — неважка робота у Нідерландах
В одному з готелів Нідерландів є дві вакансії для жінок до 45 років. Потрібно прибирати готельні номери. Знання мови та досвід роботи — не обов'язкові. Рободавець пропонує офіційне працевлаштування і зарплатню 11 євро на годину (470 грн).
Цю вакансію опубліковали у вівторок, 14 травня, у фейсбук-групі "Робота за кордоном".
Потрібна польська віза або статус тимчасового захисту у Нідерландах
Готель, в якому є вакансії для покоївок, знаходиться у Роттердамі. В описі вакансії вказано, що у працівниці буде 40-45 робочих годин на тиждень. За житло доведеться платити — 500 євро на місяць.
"Офіційне оформлення документів, тому потрібні польські візи або захист Нідерландів", — написано в оголощення про роботу.
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, українцям пропонують роботу на сирному заводі в італійському місті Парма. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити 3 000 євро щомісяця. Також є вакансії на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі.
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