Актуальні вакансії у Нідерландах для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови

Покоївка поправляє ліжко у готельному номері. Фото ілюстративне: hollandhandsgroup.com

В одному з готелів Нідерландів є дві вакансії для жінок до 45 років. Потрібно прибирати готельні номери. Знання мови та досвід роботи — не обов'язкові. Рободавець пропонує офіційне працевлаштування і зарплатню 11 євро на годину (470 грн).

Цю вакансію опубліковали у вівторок, 14 травня, у фейсбук-групі "Робота за кордоном".

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Вакансія для українців, прибирання в готелі у Нідерландах. Фото: скриншот Facebook/Робота за кордоном

Потрібна польська віза або статус тимчасового захисту у Нідерландах

Готель, в якому є вакансії для покоївок, знаходиться у Роттердамі. В описі вакансії вказано, що у працівниці буде 40-45 робочих годин на тиждень. За житло доведеться платити — 500 євро на місяць.

"Офіційне оформлення документів, тому потрібні польські візи або захист Нідерландів", — написано в оголощення про роботу.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на сирному заводі в італійському місті Парма. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити 3 000 євро щомісяця. Також є вакансії на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі.