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Від 1 500 євро на місяць — робота для чоловіків і жінок у Словаччині

17 травня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Словаччини для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Чоловік на виробництві килимків для автомобілів. Фото ілюстративне: rigum.cz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Словаччині шукають працівників на автомобільний завод. Є вакансія для чоловіків і жінок. Завод працює у три зміни. Знання мови та досвід роботи — не обов'язкові. Рободавець обіцяє платити від 5,5 до 7 євро за годину.

Цю вакансію опубліковали у четвер, 16 травня, у фейсбук-групі "Робота в Європі. Безкоштовні вакансії"

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Для алергиків не підійде 

Автопідприємство, де виготовляють килимки боковин та задніх частин багажника, розташовано у словацькому місті Малацьки. 

Процес роботи для жінок: збірка бокових стінок дверей (потрібно приклеїти паралон або ущільнювач, вставити в необхідні місця засувки), перевірка продукції на брак.

Процес роботи для чоловіків: скласти ковролін, покласти його під прес і прибрати з-під прессу, передати на інший процес. Робота на гарячих процесах, тому в цеху специфічний запах. Людям з алергією не рекомендується.

Зарплата й житло

Розмір погодинної ставки залежить від обраного житла. Якщо ви обираєте житло за рахунок роботодавця, ваша ставка буде складати 5,5-6 євро за годину. Якщо вирішили орендувати місце в кімнаті (250 євро на місяць), то за годину роботи вам заплатять 7-7,5 євро. 

Зарплата видається з 8 по 12 число кожного місяця. Є аванси.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, в одному з готелів Нідерландів є дві вакансії для жінок до 45 років. Потрібно прибирати готельні номери.  Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування і зарплатню 11 євро на годину (470 грн).

Також українцям пропонують роботу на сирному заводі в італійському місті Парма. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити 3 000 євро щомісяця. 

зарплати
робота
Словаччина
ЄС
ринок праці
вакансії

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