Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Зарплата до 1 300 евро на приготовлении пиццы — вакансия для украинцев в Литве arrow

Зарплата до 1 300 евро на приготовлении пиццы — вакансия для украинцев в Литве

15 июня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа на производстве пиццы в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата
Мужчина готовит пиццу. Фото иллюстративное: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на приготовлении пиццы в столице Литвы Вильнюсе. Работодатель обещает платить до 1 300 евро ежемесячно.

Такая вакансия размещена на платформе поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:
Зарплата до 1 300 евро на приготовлении пиццы - вакансия для украинцев в Литве - фото 1
Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Нужны пиццермены. Само тесто делать не придется. Его будут выдавать в виде комочков, которые нужно будет раскатывать и наполнять начинкой. Работа в горячем цехе, поэтому необходимо иметь опыт приготовления горячих блюд.

График работы: 15 рабочих дней в месяц, то есть около 170 рабочих дней в году. Примеры графиков: первая неделя — два дня работы, два дня выходных, три дня работы; вторая неделя — два дня работы, пять дней выходных. График устанавливается индивидуально после начала работы. Смены начинаются с 08:00–10:00 и могут длиться до 12 часов (с перерывами в течение смены). На старте работы зарплата будет 800–850 евро нетто. В дальнейшем будут платить до 1 300 евро ежемесячно, потому что будут дополнительные часы работы.

Требования для работников и преимущества

Нужны пары, мужчины или женщины до 45 лет, с опытом работы в приготовлении пицц. Работать могут люди с готовой временной защитой или те, кто недавно приехали из Украины и не имеют виз или статуса беженцев в других странах.

На месте оформляют временную защиту для тех, кто находился на момент начала полномасштабной войны в Украине, или бесплатную гуманитарную визу для тех, кто 24 февраля 2022 года в Украине не был.

Работникам выдают рабочую одежду (штаны, футболку, шапочку). Закрытую обувь нужно иметь свою.

За жилье в центре Вильнюса (в комнате проживают по 3–4 человека) отнимают 75 евро от зарплаты. По желанию можно заселяться в комнаты по два человека — это будет стоить 90 евро в месяц.

Обед для работников бесплатный. Также можно по себестоимости покупать продукцию ресторана (пельмени и другие замороженные продукты).

Напомним, украинок приглашают на работу уборщицами в гостиницах в Греции. Опыт работы и знание языка не требуются. За месяц работы можно заработать около 57 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что в Варшаве нужны упаковщики булочек. Ежемесячная зарплата — до 60 тысяч гривен.

пицца
вакансии
Литва
зарплаты
работа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина