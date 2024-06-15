Работа на производстве пиццы в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата

Мужчина готовит пиццу. Фото иллюстративное: freepik.com

Украинцам предлагают работу на приготовлении пиццы в столице Литвы Вильнюсе. Работодатель обещает платить до 1 300 евро ежемесячно.

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Условия работы

Нужны пиццермены. Само тесто делать не придется. Его будут выдавать в виде комочков, которые нужно будет раскатывать и наполнять начинкой. Работа в горячем цехе, поэтому необходимо иметь опыт приготовления горячих блюд.

График работы: 15 рабочих дней в месяц, то есть около 170 рабочих дней в году. Примеры графиков: первая неделя — два дня работы, два дня выходных, три дня работы; вторая неделя — два дня работы, пять дней выходных. График устанавливается индивидуально после начала работы. Смены начинаются с 08:00–10:00 и могут длиться до 12 часов (с перерывами в течение смены). На старте работы зарплата будет 800–850 евро нетто. В дальнейшем будут платить до 1 300 евро ежемесячно, потому что будут дополнительные часы работы.

Требования для работников и преимущества

Нужны пары, мужчины или женщины до 45 лет, с опытом работы в приготовлении пицц. Работать могут люди с готовой временной защитой или те, кто недавно приехали из Украины и не имеют виз или статуса беженцев в других странах.

На месте оформляют временную защиту для тех, кто находился на момент начала полномасштабной войны в Украине, или бесплатную гуманитарную визу для тех, кто 24 февраля 2022 года в Украине не был.

Работникам выдают рабочую одежду (штаны, футболку, шапочку). Закрытую обувь нужно иметь свою.

За жилье в центре Вильнюса (в комнате проживают по 3–4 человека) отнимают 75 евро от зарплаты. По желанию можно заселяться в комнаты по два человека — это будет стоить 90 евро в месяц.

Обед для работников бесплатный. Также можно по себестоимости покупать продукцию ресторана (пельмени и другие замороженные продукты).

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