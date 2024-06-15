Робота на виробництві піци в Литві — свіжа вакансія, умови та зарплата

Чоловік готує піцу. Фото ілюстративне: freepik.com

Українцям пропонують роботу на приготуванні піци у столиці Литви Вільнюсі. Роботодавець обіцяє платити до 1 300 євро щомісяця.

Така вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Потрібні піцермени. Саме тісто робити не доведеться. Його видаватимуть у вигляді комочків, які потрібно буде розкатувати та наповнювати начинкою. Робота в гарячому цеху, тому треба мати досвід приготування гарячих страв.

Графік роботи: 15 робочих днів на місяць, тобто близько 170 робочих днів на рік. Приклади графіків: перший тиждень — два дні роботи, два дні вихідних, три дні роботи; другий тиждень — два дні роботи, п'ять днів вихідних. Графік встановлюють індивідуально після початку роботи. Зміни починаються з 08:00–10:00 і можуть тривати до 12 годин (з перервами протягом зміни). На старті роботи зарплата буде 800–850 євро нетто. У подальшому платитимуть до 1 300 євро щомісяця, бо будуть додаткові години роботи.

Вимоги для працівників та переваги

Потрібні пари, чоловіки чи жінки віком до 45 років, із досвідом роботи у приготуванні піци. Працювати можуть люди з готовим тимчасовим захистом або ті, хто нещодавно приїхав з України і не має віз чи статусу біженців в інших країнах.

На місці оформлюють тимчасовий захист для тих, хто перебував на момент початку повномасштабної війни в Україні, або безкоштовну гуманітарну візу для тих, хто 24 лютого 2022 року в Україні не був.

Працівникам видають робочий одяг (штани, футболку, шапочку). Закрите взуття треба мати своє.

За житло в центрі Вільнюса (у кімнаті мешкає по 3–4 людини) віднімають 75 євро від зарплати. За бажанням можна заселятися в кімнати по дві людини — це коштуватиме 90 євро на місяць.

Обід для працівників безкоштовний. Також можна за собівартістю купувати продукцію ресторану (пельмені та інші заморожені продукти).

Нагадаємо, українок запрошують на роботу прибиральницями в готелях у Греції. Досвід роботи та знання мови не потрібні. За місяць роботи можна заробити близько 57 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що у Варшаві потрібні пакувальники булочок. Щомісячна зарплата — до 60 тисяч гривень.