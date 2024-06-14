Робота в готелі у Греції для українців — свіжа вакансія, умови та зарплата

Жінка працює прибиральницею у готелі. Фото: freepik.com

Українок запрошують на сезонну роботу прибиральницями в готель у Греції, досвід та знання мови не потрібні. Роботодавець забезпечує безкоштовним проживанням та триразовим харчуванням. Заробити можна до 1 300 євро в місяць, що дорівнює близько 57 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble у середу, 12 червня.

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Вакансія прибиральниці в готель у Греції на сайті Jooble. Фото: скриншот

Прибиральниця в готель у Греції

Українцям пропонують роботу з прибирання номерів у готелі згідно зі стандартами. Графік роботи передбачає 8 годин на день — 7:00-15:00. Заробітна плата 1 000-1 300 євро в місяць, або 1 100-1 400 доларів.

Проживання забезпечить роботодавець, можна жити в комфортабельних номерах готелю по двоє-троє осіб. Парам надаються окремі номери. Також працівників забезпечують безкоштовним харчуванням.

Покоївка в готелі. Фото: freepik.com

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що терміново потрібні пакувальники булочок у бельгійську хлібобулочну компанію на виробництві неподалік Варшави. Досвід роботи і знання мови не потрібні. Роботодавець обіцяє 4 500-6 000 злотих (до 60 тис. грн) на місяць.

Також українцям пропонують роботу на харчовому виробництві HYZA у Словаччині. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Зарплата до 1 300 євро щомісяця.

Додамо, що також потрібні прибиральниці латвійські супермаркети. Роботодавець обіцяє платити 900 євро щомісяця, а також надати безкоштовне житло.