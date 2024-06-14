Работа в Греции для украинцев — свежая вакансия, условия и зарплата

Женщина работает уборщицей в отеле. Фото: freepik.com

Украинок приглашают на сезонную работу уборщицами в гостиницу в Греции, опыт и знание языка не нужны. Работодатель обеспечивает бесплатным проживанием и трехразовым питанием. Заработать можно до 1 300 евро в месяц, что составляет около 57 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble в среду, 12 июня.

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Вакансия уборщицы в гостинице в Греции на сайте Jooble. Фото: скриншот

Уборщица в гостинице в Греции

Украинцам предлагают работу по уборке номеров в отеле согласно стандартам. График работы предусматривает 8 часов в день — 7:00-15:00. Заработная плата 1 000-1 300 евро в месяц, или 1 100-1 400 долларов.

Проживание обеспечит работодатель, можно жить в комфортабельных номерах отеля по два-три человека. Парам предоставляются отдельные номера. Также работников снабжают бесплатным питанием.

Горничная в отеле. Фото: freepik.com

Работа для украинцев за границей

Напомним, что срочно нужны упаковщики булочек в бельгийскую хлебобулочную компанию на производстве недалеко от Варшавы. Опыт работы и знание языка не требуется. Работодатель обещает 4500-6000 злотых (до 60 тыс. грн) в месяц.

Также украинцам предлагают работу на пищевом производстве HYZA в Словакии. Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Зарплата до 1300 евро ежемесячно.

Добавим, что также нужны уборщицы в латвийские супермаркеты. Работодатель обещает платить 900 евро ежемесячно, а также предоставить бесплатное жилье.