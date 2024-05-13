Работа в Украине — специалистам какой профессии готовы платить до 100 тыс. грн

Синхронист-переводчик во время работы. Фото: Perevod.agency

На украинском рынке труда растет популярность профессии переводчика с разных языков. Компании предлагают таким специалистам заработную плату в основном от 40 до 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

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Популярность профессии переводчика

Востребованность профессии переводчика с разных языков (английский, итальянский, немецкий) обусловлена несколькими факторами. Это, в частности, рост международной торговли и сотрудничества, развитие онлайн-образования и фриланса. Преимущественно высок спрос на знатоков таких языков:

испанского;

португальского;

итальянского;

немецкого;

чешского;

словацкого.

Заработная плата для переводчиков

На одном из сайтов поиска работы представлено много вакансий переводчика с зарплатой в рамках 45-100 тыс. гривен.

В частности, в компанию-поставщика итальянских товаров требуется переводчик итальянского языка. Работникам обещают 40-80 тыс. гривен в месяц.

По еще одной вакансии можно получить зарплату от 55 до 100 тыс. гривен. Сотрудников ищут в Международную аналитическую компанию в сфере консалтинга. Там нужен переводчик немецкого языка. В числе обязанностей: письменный перевод и консультация клиентов.

В архитектурную и дизайнерскую компанию нужны переводчики английского на заработную плату в 60-118 тыс. гривен. Речь идет о работе персонального ассистента.

Несколько меньше готовы платить в турагентстве менеджерам по работе с туристическими агентами. Среди обязанностей — необходимость подтверждения заявок от турагентов, проведение консультаций по продуктам компании. Зарплата составляет от 30 до 35 тыс. гривен.

За отдаленную работу переводчиком работодатели обещают платить около 30 тысяч гривен. Так, репетитор английского языка может получить 15-30 тыс. гривен. Работать нужно от 10 часов в неделю. Для того, чтобы иметь зарплату в минимум 25 тыс. гривен, нужно работать по восемь часов пять дней в неделю.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше ищут работников для работы в теплицах с помидорами. Работодатель обещает только дневные смены, по 10-12 часов. Ставка — 20 злотых в час (около 200 грн).

Также писали, что украинцам предлагают работу на логистическом составе Kit Kat в столице Чехии Праге. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2,6 тыс. евро ежемесячно.