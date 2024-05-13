Робота в Україні — фахівцям якої професії готові платити до 100 тис. грн

Синхроніст-перекладач під час роботи. Фото: Perevod.agency

На українському ринку праці зростає популярність професії перекладача з різних мов. Компанії пропонують таким фахівцям заробітну плату переважно від 40 до 100 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

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Популярність професії перекладача

Затребуваність професії перекладача з різних мов (англійська, італійська, німецька) зумовлена кількома факторами. Це, зокрема, зростання міжнародної торгівлі та співробітництва, розвиток онлайн-освіти та фріланс. Переважно високий попит на знавців таких мов:

іспанської;

португальської;

італійської;

німецької;

чеської;

словацької.

Заробітна плата для перекладачів

На одному із сайтів пошуку роботи представлено багато вакансій перекладача із зарплатою в рамках 45-100 тис. гривень.

Зокрема, у компанію-постачальника італійських товарів потрібен перекладач італійської мови. Працівникам обіцяють 40-80 тис. гривень за місяць.

За ще однією вакансією можна отримати зарплату від 55 до 100 тис. гривень. Працівників шукають у Міжнародну аналітичну компанію у сфері консалтингу. Там потрібен перекладач німецької мови. Серед обов'язків: письмовий переклад та консультація клієнтів.

В архітектурну та дизайнерську компанію потрібні перекладачі англійської мови на заробітну плату у 60-118 тис. гривень. Йдеться про роботу персонального помічника.

Дещо менше готові платити у турагентстві менеджерам з роботи з туристичними агентами. Серед обов'язків — необхідність підтвердження заявок від турагентів, проведення консультацій щодо продуктів та сайту компанії. Зарплата становить від 30 до 35 тис. гривень.

За віддалену роботу перекладачем роботодавці обіцяють платити близько 30 тис. гривень. Так, репетитор англійської мови може отримати 15-30 тис. гривень. Працювати потрібно від 10 години на тиждень. Для того, щоб мати зарплату у мінімум 25 тис. гривень, потрібно працювати по вісім годин п'ять днів на тиждень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі шукають працівників для роботи у теплицях з помідорами. Роботодавець обіцяє тільки денні зміни, по 10-12 годин. Ставка — 20 злотих за годину (близько 200 грн).

Також ми писали, що українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2,6 тис. євро щомісяця.