Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата до 100 тис. грн — одна з професій стрімко набирає популярності arrow

Зарплата до 100 тис. грн — одна з професій стрімко набирає популярності

13 травня 2024 14:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — фахівцям якої професії готові платити до 100 тис. грн
Синхроніст-перекладач під час роботи. Фото: Perevod.agency
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку праці зростає популярність професії перекладача з різних мов. Компанії пропонують таким фахівцям заробітну плату переважно від 40 до 100 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

Читайте також:

Популярність професії перекладача

Затребуваність професії перекладача з різних мов (англійська, італійська, німецька) зумовлена кількома факторами. Це, зокрема, зростання міжнародної торгівлі та співробітництва, розвиток онлайн-освіти та фріланс. Переважно високий попит на знавців таких мов:

  • іспанської;
  • португальської;
  • італійської;
  • німецької;
  • чеської;
  • словацької.

Заробітна плата для перекладачів

На одному із сайтів пошуку роботи представлено багато вакансій перекладача із зарплатою в рамках 45-100 тис. гривень.

Зокрема, у компанію-постачальника італійських товарів потрібен перекладач італійської мови. Працівникам обіцяють 40-80 тис. гривень за місяць.

За ще однією вакансією можна отримати зарплату від 55 до 100 тис. гривень. Працівників шукають у Міжнародну аналітичну компанію у сфері консалтингу. Там потрібен перекладач німецької мови. Серед обов'язків: письмовий переклад та консультація клієнтів.

В архітектурну та дизайнерську компанію потрібні перекладачі англійської мови на заробітну плату у 60-118 тис. гривень. Йдеться про роботу персонального помічника.

Дещо менше готові платити у турагентстві менеджерам з роботи з туристичними агентами. Серед обов'язків — необхідність підтвердження заявок від турагентів, проведення консультацій щодо продуктів та сайту компанії. Зарплата становить від 30 до 35 тис. гривень.

За віддалену роботу перекладачем роботодавці обіцяють платити близько 30 тис. гривень. Так, репетитор англійської мови може отримати 15-30 тис. гривень. Працювати потрібно від 10 години на тиждень. Для того, щоб мати зарплату у мінімум 25 тис. гривень, потрібно працювати по вісім годин п'ять днів на тиждень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі шукають працівників для роботи у теплицях з помідорами. Роботодавець обіцяє тільки денні зміни, по 10-12 годин. Ставка — 20 злотих за годину (близько 200 грн). 

Також ми писали, що українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2,6 тис. євро щомісяця.

зарплати
виплати
робота
професії
гроші
роботодавці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина