Робота на логістичному складі Kit Kat у Чехії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівник складу. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 600 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень по 10–12 годин щодня. Зазвичай робочий день триває з 08:00 до 18:00. На роботу запрошують чоловіків, жінок, сімейних пар. Вимог до працівників немає. Мати досвід роботи не треба: усьому навчають на місці. За годину роботу платитимуть 11–12 євро. Про обов'язки робітників в оголошенні не йдеться. Імовірно, це пакування товару.

Переваги для робітників

Роботодавець надає працівникам житло, робочі одяг та взуття. До роботи та додому працівників довозять. Оформлення офіційне.

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