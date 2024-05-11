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Зарплата 2 600 євро — на складі Kit Kat у Чехії є вакансія для українців

11 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на логістичному складі Kit Kat у Чехії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник складу. Фото ілюстративне: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на логістичному складі Kit Kat у столиці Чехії Празі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 600 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень по 10–12 годин щодня. Зазвичай робочий день триває з 08:00 до 18:00. На роботу запрошують чоловіків, жінок, сімейних пар. Вимог до працівників немає. Мати досвід роботи не треба: усьому навчають на місці. За годину роботу платитимуть 11–12 євро. Про обов'язки робітників в оголошенні не йдеться. Імовірно, це пакування товару.

Переваги для робітників

Роботодавець надає працівникам житло, робочі одяг та взуття. До роботи та додому працівників довозять. Оформлення офіційне.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав потрібні сортувальники й пакувальники на шоколадну фабрику Wedel. Працівників забезпечать житлом. Зарплата — від 53 тисяч гривень щомісяця.

Також для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє надати працівникам житло у хостелі та платити від 2 500 євро щомісяця.

Раніше ми повідомляли, що в італійському міс ті Болонья потрібні пакувальники яблук у супермаркет. На такій роботі можна за місяць заробляти від 1 400 євро.

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солодощі
Чехія
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закордон

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