Работа упаковщиком шоколада Ritter Sport в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Упаковщица конфет. Фото иллюстративное: hr-freelance.com

Украинцам предлагают работу на складе сортировки и упаковки шоколада Ritter Sport в столице Германии Берлине. Работодатель обещает платить от 2 400 до 2 950 евро ежемесячно, то есть 92–124 тысячи гривен.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.

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Скриншот вакансии с jooble.org

Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю, по десять часов в день. Ночных смен нет. За час работы будут платить 12,15–13,15 евро. Премии за посещаемость — 20% зарплаты. Также 20% доплачивается за выход на работу в выходные дни.

Обязанности работников и преимущества

В обязанности рабочих будет входить:

контроль качества упаковки продукции;

предварительное взвешивание продукции в упаковке;

сортировка продукции по вкусам и разновидностям в картонные упаковки;

упаковка продукции для дальнейшей транспортировки.

Работодатель бесплатно снабжает работников жильем. Упаковщики живут по 2–3 человека в одной комнате. В домах и квартирах есть все необходимое для жизни.

Напомним, для украинцев есть вакансия на кондитерской фабрике Oreo в Германии. Нужны упаковщики. За месяц работы можно заработать до 2 500 евро.

Также мы сообщали о том, что в Бельгии ищут работников для работы на ягодной ферме, расположенной в окрестностях Брюсселя. Зарплата — до 130 000 гривен.