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Зарплата до 124 000 гривен — в Германии нужны упаковщики шоколада Ritter Sport

23 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа упаковщиком шоколада Ritter Sport в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Упаковщица конфет. Фото иллюстративное: hr-freelance.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе сортировки и упаковки шоколада Ritter Sport в столице Германии Берлине. Работодатель обещает платить от 2 400 до 2 950 евро ежемесячно, то есть 92–124 тысячи гривен.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.

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Скриншот вакансии с jooble.org

Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю, по десять часов в день. Ночных смен нет. За час работы будут платить 12,15–13,15 евро. Премии за посещаемость — 20% зарплаты. Также 20% доплачивается за выход на работу в выходные дни.

Обязанности работников и преимущества

В обязанности рабочих будет входить:

  • контроль качества упаковки продукции;
  • предварительное взвешивание продукции в упаковке;
  • сортировка продукции по вкусам и разновидностям в картонные упаковки;
  • упаковка продукции для дальнейшей транспортировки.

Работодатель бесплатно снабжает работников жильем. Упаковщики живут по 2–3 человека в одной комнате. В домах и квартирах есть все необходимое для жизни.

Напомним, для украинцев есть вакансия на кондитерской фабрике Oreo в Германии. Нужны упаковщики. За месяц работы можно заработать до 2 500 евро.

Также мы сообщали о том, что в Бельгии ищут работников для работы на ягодной ферме, расположенной в окрестностях Брюсселя. Зарплата — до 130 000 гривен.

Германия
зарплаты
работа
вакансии
заграница
шоколад

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