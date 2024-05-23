Робота пакувальником шоколаду Ritter Sport у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Пакувальниця цукерок. Фото ілюстративне: hr-freelance.com

Українцям пропонують роботу на складі сортування й пакування шоколаду Ritter Sport у столиці Німеччини Берліні. Роботодавець обіцяє платити від 2 400 до 2 950 євро щомісяця, тобто 92–124 тисячі гривень.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно п'ять днів на тиждень, по десять годин щодня. Нічних змін немає. За годину роботи платитимуть 12,15–13,15 євро. Премії за відвідуваність — 20% зарплати. Також 20% доплачують за вихід на роботу у вихідні дні.

Обов'язки працівників та переваги

В обов'язки робітників входитиме:

контроль якості пакування продукції;

попереднє зважування продукції в упаковці;

сортування продукції за смаками та різновидами у картонні упаковки;

пакування продукції для подальшого транспортування.

Роботодавець безкоштовно забезпечує працівників житлом. Пакувальники живуть по 2–3 людини в одній кімнаті. У будинках і квартирах є все необхідне для життя.

Нагадаємо, для українців є вакансія на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. За місяць роботи можна заробити до 2 500 євро.

Також ми повідомляли про те, що у Бельгії шукають працівників для роботи на ягідній фермі, що розташована на околицях Брюсселя. Зарплата — до 130 000 гривень.