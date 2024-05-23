Робота пакувальником шоколаду Ritter Sport у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Зарплата до 124 000 гривень — у Німеччині потрібні пакувальники шоколаду Ritter Sport
Українцям пропонують роботу на складі сортування й пакування шоколаду Ritter Sport у столиці Німеччини Берліні. Роботодавець обіцяє платити від 2 400 до 2 950 євро щомісяця, тобто 92–124 тисячі гривень.
Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.
Умови роботи
Працювати потрібно п'ять днів на тиждень, по десять годин щодня. Нічних змін немає. За годину роботи платитимуть 12,15–13,15 євро. Премії за відвідуваність — 20% зарплати. Також 20% доплачують за вихід на роботу у вихідні дні.
Обов'язки працівників та переваги
В обов'язки робітників входитиме:
- контроль якості пакування продукції;
- попереднє зважування продукції в упаковці;
- сортування продукції за смаками та різновидами у картонні упаковки;
- пакування продукції для подальшого транспортування.
Роботодавець безкоштовно забезпечує працівників житлом. Пакувальники живуть по 2–3 людини в одній кімнаті. У будинках і квартирах є все необхідне для життя.
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