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Зарплата до 124 000 гривень — у Німеччині потрібні пакувальники шоколаду Ritter Sport

23 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота пакувальником шоколаду Ritter Sport у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Пакувальниця цукерок. Фото ілюстративне: hr-freelance.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на складі сортування й пакування шоколаду Ritter Sport у столиці Німеччини Берліні. Роботодавець обіцяє платити від 2 400 до 2 950 євро щомісяця, тобто 92–124 тисячі гривень.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно п'ять днів на тиждень, по десять годин щодня. Нічних змін немає. За годину роботи платитимуть 12,15–13,15 євро. Премії за відвідуваність — 20% зарплати. Також 20% доплачують за вихід на роботу у вихідні дні.

Обов'язки працівників та переваги

В обов'язки робітників входитиме:

  • контроль якості пакування продукції;
  • попереднє зважування продукції в упаковці;
  • сортування продукції за смаками та різновидами у картонні упаковки;
  • пакування продукції для подальшого транспортування.

Роботодавець безкоштовно забезпечує працівників житлом. Пакувальники живуть по 2–3 людини в одній кімнаті. У будинках і квартирах є все необхідне для життя.

Нагадаємо, для українців є вакансія на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. За місяць роботи можна заробити до 2 500 євро.

Також ми повідомляли про те, що у Бельгії шукають працівників для роботи на ягідній фермі, що розташована на околицях Брюсселя. Зарплата — до 130 000 гривень.

Німеччина
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закордон
шоколад

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