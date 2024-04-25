Работа на складе игрушек Disney для украинцев во Франции — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата до 3 000 евро – во Франции нужны упаковщики на склад игрушек Disney
Украинцам предлагают работу на складе игрушек Disney в столице Франции Париже. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 700 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Работать нужно на складе Baby Shop Toys. Это склад детских брендовых игрушек известных торговых марок Disney, Chicco, Vtech, Ficher Price, Elc. График работы шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день.
В обязанности работников будет входить:
- сборка деталей и компонентов игрушек;
- упаковка и сканирование продукции;
- комплектация для экспорта.
Требования к рабочим
Будущие упаковщики должны иметь польскую визу, биометрию, паспорт ЕС, официальное командировочное трудоустройство А-1, а также быть активными.
Преимущества для работников
Работникам предоставляют бесплатное жилье, которое находится в пешей доступности к месту работы. Единственный нюанс: за коммунальные услуги будут вычислять 150 евро из зарплаты. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. Питаться работники должны за свой счет, а вот рабочую одежду им выдают.
Платить работодатель обещает 12,5 евро в час. В месяц можно заработать от 2 700 до 3 500 тысяч евро. Оплата ежемесячно будет приходить на карту 15 числа.
Напомним, в Германии требуются упаковщики на склад Gucci в Берлине. За сбор, комплектацию, сортировку и упаковку заказов рабочим будут платить от 5 500 до 6 500 евро ежемесячно.
Также мы писали о том, что в Великобритании набирают работников на ягодную фабрику в графстве Кент. Там на сборе клубники в теплицах можно будет ежемесячно зарабатывать около 200 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!