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Зарплата до 3 000 евро – во Франции нужны упаковщики на склад игрушек Disney

25 апреля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на складе игрушек Disney для украинцев во Франции — свежая вакансия, условия и зарплата
Состав игрушек. Фото иллюстративное: iles.group
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе игрушек Disney в столице Франции Париже. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 700 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно на складе Baby Shop Toys. Это склад детских брендовых игрушек известных торговых марок Disney, Chicco, Vtech, Ficher Price, Elc. График работы шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день.

В обязанности работников будет входить:

  • сборка деталей и компонентов игрушек;
  • упаковка и сканирование продукции;
  • комплектация для экспорта.

Требования к рабочим

Будущие упаковщики должны иметь польскую визу, биометрию, паспорт ЕС, официальное командировочное трудоустройство А-1, а также быть активными.

Преимущества для работников

Работникам предоставляют бесплатное жилье, которое находится в пешей доступности к месту работы. Единственный нюанс: за коммунальные услуги будут вычислять 150 евро из зарплаты. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. Питаться работники должны за свой счет, а вот рабочую одежду им выдают.

Платить работодатель обещает 12,5 евро в час. В месяц можно заработать от 2 700 до 3 500 тысяч евро. Оплата ежемесячно будет приходить на карту 15 числа.

Напомним, в Германии требуются упаковщики на склад Gucci в Берлине. За сбор, комплектацию, сортировку и упаковку заказов рабочим будут платить от 5 500 до 6 500 евро ежемесячно.

Также мы писали о том, что в Великобритании набирают работников на ягодную фабрику в графстве Кент. Там на сборе клубники в теплицах можно будет ежемесячно зарабатывать около 200 тысяч гривен.

Франция
работа
Париж
Disney
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заграница
зарплата

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