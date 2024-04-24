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Зарплата до 6 500 євро — у Німеччині шукають пакувальників на склад Gucci

24 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на складі Gucci для українців у Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниця складу. Фото ілюстративне: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на cкладі Gucci у столиці Німеччині Берліні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 5 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії на LAYBOARD.com

Умови роботи

Графік роботи гнучкий. Працювати потрібно з 07:00 до 15:00 або з 10:00 до 18:00. Головною задачею буде ретельне пакування одягу Gucci для його подальшої безпечної й надійної доставки.

В обов'язки працівників входитиме:

  • збір, комплектація та сортування заказів на складі речей;
  • пакування готових заказів;
  • перевірка на наявність браку.

Вимоги до працівників

Майбутні робітники повинні мати робочу візу (з її оформленням можуть допомогти) і закордонний паспорт. На роботу приймають виключно людей, які не мають судимостей. Приходити на роботу потрібно в закритому взутті: кросівках або мокасинах.

Переваги для працівників

Пакувальникам надають житло, від якого можна дістатися до робочого місця за 10–15 хвилин. Робочий одяг купляти не треба: його видають. За місяць роботи можна заробити 5 500–6 500 євро.

Нагадаємо, у Великобританії набирають працівників на ягідну фабрику у графстві Кент. В обов'язки роботників входитиме збір полуниці в теплицях. За місяць можна буде заробити майже 200 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що українців запрошують на роботу в помідорних та огіркових теплицях у чеському місті Долні Лутине.

робота
одяг
економіка
вакансії
закордон
зарплатня

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