Робота на складі іграшок Disney для українців у Франції — свіжа вакансія, умови та зарплата

Склад іграшок. Фото ілюстративне: iles.group

Українцям пропонують роботу на cкладі іграшок Disney у столиці Франції Парижі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 2 700 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно на складі Baby Shop Toys. Це склад дитячих брендових іграшок відомих торгових марок Disney, Chicco, Vtech, Ficher Price, Elc. Графік роботи шість днів на тиждень, від восьми до десяти годин щодня.

В обов'язки працівників входитиме:

складання деталей і компонентів іграшок;

пакування та сканування продукції;

комплектація для експорту.

Вимоги до робітників

Майбутні пакувальники повинні мати польську візу, біометрію, паспорт ЄС, офіційне працевлаштування з відрядження А-1, а також бути активними.

Переваги для працівників

Робітникам надають безкоштовне житло, яке перебує в пішій доступності до місця роботи. Єдиний нюанс: за комунальні послуги вираховуватимуть 150 євро із зарплати. Сімейним парам надають окрему кімнату. Харчуватися працівники мають власним коштом, а от робочий одяг їм видають.

Платити роботодавець обіцяє 12,5 євро за годину. За місяць можна заробити від 2 700 до 3 500 тисяч євро. Оплата щомісяця приходитиме на картку 15 числа.

Нагадаємо, у Німеччині потрібні пакувальники на склад Gucci в Берліні. За збір, комплектацію, сортування та пакування заказів робітникам платитимуть від 5 500 до 6 500 євро щомісяця.

Також ми писали про те, що у Великій Британії набирають працівників на ягідну фабрику у графстві Кент. Там на зборі полуниці в теплицях можна буде щомісяця заробляти майже 200 тисяч гривень.