Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Зарплата до 3 100 евро — в Нидерландах нужны охранники на автостоянки arrow

Зарплата до 3 100 евро — в Нидерландах нужны охранники на автостоянки

19 мая 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа охранником автостоянок в Нидерландах — свежая вакансия, условия и зарплата
Охранники автостоянки. Фото иллюстративное: topguard.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на автостоянках в Нидерландах. Есть рабочие места в Роттердаме, Амстердаме, Гааге и других городах. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 500 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:
Зарплата до 3 100 евро - в Нидерландах нужны охранники на автостоянки - фото 1
Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно посменно, по 8–12 часов. Есть дневные и ночные смены.

На работу приглашают мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. За месяц можно будет заработать — от 2 500 евро до 3 100 евро.

Обязанности работников и преимущества

В обязанности охранников будет входить:

  • охрана транспорта на стоянке;
  • контроль транспорта, выезжающего и въезжающего через КПП;
  • хозяйственные работы на территории парковки.

Питаться рабочий должен за свой счет. А вот жильем, от которого можно добраться до места работы всего за пять минут, обеспечивает работодатель.

Напомним, в столице Нидерландов Амстердаме ищут няню для двухмесячного мальчика. Кандидатка на эту должность обязательно должна быть с опытом работы в семьях и иметь медицинское образование. За уход за ребенком ей будут ежемесячно платить 3 000 евро.

Также мы сообщали о том, что для украинцев есть вакансия в словацком городе Малацки. Нужны рабочие на автомобильный завод, где производят коврики боковин и задних частей багажника. За месяц работы можно заработать от 1 500 евро, однако такой труд не подойдет аллергикам, потому что в цехе специфический запах.

зарплаты
работа
Нидерланды
парковка
вакансии
охрана

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина