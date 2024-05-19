Работа охранником автостоянок в Нидерландах — свежая вакансия, условия и зарплата

Охранники автостоянки. Фото иллюстративное: topguard.ua

Украинцам предлагают работу на автостоянках в Нидерландах. Есть рабочие места в Роттердаме, Амстердаме, Гааге и других городах. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 2 500 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно посменно, по 8–12 часов. Есть дневные и ночные смены.

На работу приглашают мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. За месяц можно будет заработать — от 2 500 евро до 3 100 евро.

Обязанности работников и преимущества

В обязанности охранников будет входить:

охрана транспорта на стоянке;

контроль транспорта, выезжающего и въезжающего через КПП;

хозяйственные работы на территории парковки.

Питаться рабочий должен за свой счет. А вот жильем, от которого можно добраться до места работы всего за пять минут, обеспечивает работодатель.

Напомним, в столице Нидерландов Амстердаме ищут няню для двухмесячного мальчика. Кандидатка на эту должность обязательно должна быть с опытом работы в семьях и иметь медицинское образование. За уход за ребенком ей будут ежемесячно платить 3 000 евро.

Также мы сообщали о том, что для украинцев есть вакансия в словацком городе Малацки. Нужны рабочие на автомобильный завод, где производят коврики боковин и задних частей багажника. За месяц работы можно заработать от 1 500 евро, однако такой труд не подойдет аллергикам, потому что в цехе специфический запах.