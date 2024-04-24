Работа на складе Gucci для украинцев в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата до 6 500 евро — в Германии ищут упаковщиков на склад Gucci
Украинцам предлагают работу на складе Gucci в столице Германии Берлине. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 5500 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
График работы гибкий. Работать нужно с 07:00 до 15:00 или с 10:00 до 18:00. Главной задачей будет тщательная упаковка одежды Gucci для ее последующей безопасной и надежной доставки.
В обязанности работников будет входить:
- сбор, комплектация и сортировка заказов на складе вещей;
- упаковка готовых заказов;
- проверка на наличие брака.
Требования к работникам
Будущие рабочие должны иметь рабочую визу (с ее оформлением могут помочь) и загранпаспорт. На работу принимают исключительно людей, которые не имеют судимостей. Приходить на работу нужно в закрытой обуви: кроссовках или мокасинах.
Преимущества для работников
Упаковщикам предоставляют жилье, от которого можно добраться до рабочего места за 10–15 минут. Рабочую одежду покупать не надо: ее выдают. За месяц работы можно заработать 5 500–6 500 евро.
Напомним, в Великобритании набирают работников на ягодную фабрику в графстве Кент. В обязанности рабочих будет входить сбор клубники в теплицах. В месяц можно будет заработать почти 200 тысяч гривен.
Также мы писали, что украинцев приглашают на работу в помидорных и огуречных теплицах в чешском городе Долни Лутино.
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