Работа на складе Gucci для украинцев в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работница склада. Фото иллюстративный: istockphoto.com

Украинцам предлагают работу на складе Gucci в столице Германии Берлине. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 5500 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии на LAYBOARD.com

Условия работы

График работы гибкий. Работать нужно с 07:00 до 15:00 или с 10:00 до 18:00. Главной задачей будет тщательная упаковка одежды Gucci для ее последующей безопасной и надежной доставки.

В обязанности работников будет входить:

сбор, комплектация и сортировка заказов на складе вещей;

упаковка готовых заказов;

проверка на наличие брака.

Требования к работникам

Будущие рабочие должны иметь рабочую визу (с ее оформлением могут помочь) и загранпаспорт. На работу принимают исключительно людей, которые не имеют судимостей. Приходить на работу нужно в закрытой обуви: кроссовках или мокасинах.

Преимущества для работников

Упаковщикам предоставляют жилье, от которого можно добраться до рабочего места за 10–15 минут. Рабочую одежду покупать не надо: ее выдают. За месяц работы можно заработать 5 500–6 500 евро.

Напомним, в Великобритании набирают работников на ягодную фабрику в графстве Кент. В обязанности рабочих будет входить сбор клубники в теплицах. В месяц можно будет заработать почти 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что украинцев приглашают на работу в помидорных и огуречных теплицах в чешском городе Долни Лутино.