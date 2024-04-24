Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Зарплата до 6 500 евро — в Германии ищут упаковщиков на склад Gucci arrow

Зарплата до 6 500 евро — в Германии ищут упаковщиков на склад Gucci

24 апреля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа на складе Gucci для украинцев в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Работница склада. Фото иллюстративный: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе Gucci в столице Германии Берлине. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 5500 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:
Зарплата до 6 500 евро — в Германии ищут упаковщиков на склад Gucci - фото 1
Скриншот вакансии на LAYBOARD.com

Условия работы

График работы гибкий. Работать нужно с 07:00 до 15:00 или с 10:00 до 18:00. Главной задачей будет тщательная упаковка одежды Gucci для ее последующей безопасной и надежной доставки.

В обязанности работников будет входить:

  • сбор, комплектация и сортировка заказов на складе вещей;
  • упаковка готовых заказов;
  • проверка на наличие брака.

Требования к работникам

Будущие рабочие должны иметь рабочую визу (с ее оформлением могут помочь) и загранпаспорт. На работу принимают исключительно людей, которые не имеют судимостей. Приходить на работу нужно в закрытой обуви: кроссовках или мокасинах.

Преимущества для работников

Упаковщикам предоставляют жилье, от которого можно добраться до рабочего места за 10–15 минут. Рабочую одежду покупать не надо: ее выдают. За месяц работы можно заработать 5 500–6 500 евро.

Напомним, в Великобритании набирают работников на ягодную фабрику в графстве Кент. В обязанности рабочих будет входить сбор клубники в теплицах. В месяц можно будет заработать почти 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что украинцев приглашают на работу в помидорных и огуречных теплицах в чешском городе Долни Лутино.

работа
одежда
экономика
вакансии
заграница
зарплата

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри