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Зарплата до 60 000 грн — нужны мужчины на работу в теплицы в Чехии

22 апреля 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зарплата до 60 000 грн — нужны мужчины на работу в теплицы в Чехии
Мужчина работает в теплице. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Долне Лутино в Чехии нужны работники в тепличное хозяйство. Ищут мужчин до 50 лет. Обещают платить до 35 000 чешских крон, что составляет около 58 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте LAYBOARD.com.

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Вакансия для украинцев на работу в теплице в Чехии. Фото: скриншот

Работа для украинцев в теплицах в Чехии

За час сначала будут платить 110 крон, бонусы за производительность до 80 крон, а также на питание 8 крон. Средняя зарплата при отличной производительности составляет 28 700-39 500 крон/мес, при хорошей производительности — 26 000-30 000 крон/мес. За дополнительное время работы будут доплачиваться 25% в последнюю зарплату за весь отработанный период.

В основные обязанности работника входит следующее:

  • уход за растениями (подрезка, рыхление, удобрение, опрыскивание);
  • сборка урожая (огурцы/помидоры);
  • уборка в теплице;
  • упаковка продукции/сборки;
  • работа на складе.

Кандидат на должность должен положительно относиться к природе и растениям, быть ответственным и внимательным, иметь командный дух, быть готовым к гибкому графику работы и учиться новым вещам.

Какие условия работы

Сезон работы приходится на апрель-октябрь. Работать нужно с понедельника по пятницу в одну смену, которая начинается в 6:00 и может смещаться на раньше, что зависит от восхода солнца. Это делается во избежание работы в жаркое время. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, однако при необходимости может быть 12 часов. В сезон урожая могут быть дополнительные изменения в выходные.

Работодатель обещает бесплатное проживание в городе Карвина, что предусматривает комфортабельный хостел с размещением в трех-, четырех- и пятиместных комнатах, рядом с авто/железнодорожным вокзалом. Доезд на место работы бесплатный.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что украинцам предлагается работу на шоколадной фабрике в швейцарском городе Люцерн. Работодатель обещает платить от 3 900 евро ежемесячно.

Также мы писали, что украинок приглашают на работу няней-гувернанткой в немецкий город Мюнхен. Обещают заработную плату от 3100 евро в месяц.

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