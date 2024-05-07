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Зарплата до 72 тысяч гривен — на шоколадную фабрику Wedel в Польше нужны работники

7 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на шоколадной фабрике Wedel в Польше — свежая вакансия, условия и зарплата
Сотрудники кондитерской фабрики Wedel. Фото: yavp.pl
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу сортировщиками и упаковщиками на шоколадной фабрике Wedel в польском городе Вроцлав. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 53 тысяч гривен ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы jooble.ua.

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Скриншот вакансии на jooble.ua

Условия работы

Работать нужно на кондитерской фабрике Wedel, которая входит в японско-корейский холдинг Lotte и является старейшей шоколадной фабрикой в Польше. График работы: 5–6 дней в неделю по 8–12 часов в день. При желании можно работать больше часов и выходить на работу в выходные дни.

За час работы будут платить 22,54 злотых (нетто), то есть около 220 гривен. Для кандидатов в возрасте 18–26 лет оплата в час — 27,80 злотых (нетто), то есть около 273 гривен. Средняя месячная зарплата составляет 5500-7400 злотых (нетто) — это от 53 тысяч гривен до 72 тысяч гривен.

В обязанности работников будет входить:

  • работа на производстве;
  • ручная сборка изделий с линии;
  • сборка картонных коробок для упаковки в них продукции.

Преимущества для рабочих

Работникам бесплатно предоставляют жилье в квартире или частном доме. В одной комнате проживают по 2–4 человека. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. Расстояние от жилья до места работы не больше двух километров. Проезд работодатель обеспечивает бесплатно.

Напомним, на складе обуви и одежды Nike в Англии нужны работники для упаковки товара. Зарплата — от четырех тысяч евро ежемесячно.

Также мы писали о том, что для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2 500 евро ежемесячно.

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