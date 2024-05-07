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Зарплата до 72 тисяч гривень — на шоколадну фабрику Wedel у Польщі потрібні працівники

7 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на шоколадній фабриці Wedel у Польші — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівникі кондитерської фабрики Wedel. Фото: yavp.pl
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи jooble.ua.

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Скриншот вакансии на jooble.ua

Умови роботи

Працювати потрібно на кондитерській фабриці Wedel, яка входить в японсько-корейський холдінг Lotte та є найстарішою шоколадною фабрикою Польші. Графік роботи: 5–6 днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За бажанням можна працювати більше годин та виходити на роботу у вихідні дні.

За годину роботи платитимуть 22,54 злотих (нетто), тобто близько 220 гривень. Для кандидатів віком 18–26 років оплата за годину — 27,80 злотих (нетто), тобто близько 273 гривень. Середня місячна зарплата складає 5 500–7 400 злотих (нетто) — це від 53 тисяч гривень до 72 тисяч гривень.  

В обов'язки працівників входитиме:

  • робота на виробництві;
  • ручне збирання виробів із лінії;
  • збирання картонних коробок для пакування в них продукції.

Переваги для робітників

Працівникам безкоштовно надають житло у квартирі або приватному будинку. В одній кімнаті проживають по 2–4 людини. Сімейним парам надають окрему кімнату. Відстань від житла до місця роботи не більше двох кілометрів. Проїзд роботодавець забезпечує безкоштовно.

Нагадаємо, на складі взуття та одягу Nike в Англії потрібні працівники, що займатимуться пакуванням  товару. Зарплата — від чотирьох тисяч євро щомісяця.

Також ми писали про те, що для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2 500 євро щомісяця.

Польща
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