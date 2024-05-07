Робота на шоколадній фабриці Wedel у Польші — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівникі кондитерської фабрики Wedel. Фото: yavp.pl

Українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи jooble.ua.

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Скриншот вакансии на jooble.ua

Умови роботи

Працювати потрібно на кондитерській фабриці Wedel, яка входить в японсько-корейський холдінг Lotte та є найстарішою шоколадною фабрикою Польші. Графік роботи: 5–6 днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За бажанням можна працювати більше годин та виходити на роботу у вихідні дні.

За годину роботи платитимуть 22,54 злотих (нетто), тобто близько 220 гривень. Для кандидатів віком 18–26 років оплата за годину — 27,80 злотих (нетто), тобто близько 273 гривень. Середня місячна зарплата складає 5 500–7 400 злотих (нетто) — це від 53 тисяч гривень до 72 тисяч гривень.

В обов'язки працівників входитиме:

робота на виробництві;

ручне збирання виробів із лінії;

збирання картонних коробок для пакування в них продукції.

Переваги для робітників

Працівникам безкоштовно надають житло у квартирі або приватному будинку. В одній кімнаті проживають по 2–4 людини. Сімейним парам надають окрему кімнату. Відстань від житла до місця роботи не більше двох кілометрів. Проїзд роботодавець забезпечує безкоштовно.

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