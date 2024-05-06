Робота на складі одягу Nike в Англії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівник на складі Nike. Фото ілюстративне: ogolosha.ua

Українцям пропонують роботу на складі одягу Nike в англійському місті Манчестер. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень з 08:00 до 18:00. За роботу по суботах доплачуватимуть 40% до ставки.

В обов'язки працівників входитиме:

пакування одягу в коробки;

заклеювання коробок з одягом скотчем;

маркування готових коробок і направлення їх на відправку.

Вимоги до робітників та переваги

На роботу потрібні чоловіки та жінки віком від 19 до 55 років. Бажано хоча б на мінімальному рівні знати англійську. Робітники зможуть відвідувати курси з вивчення мови.

Працівникам надають житло. В одній кімнаті проживають по 2–4 людини. Сімейним парам надають окрему кімнату. У приміщенні є електропіч, мікрохвильова піч, електрочайник, пральна машина, холодильник, безкоштовний Wi-fi, загальна душева кімната, санвузол, посуд, два комплекти постільної білизни та рушники.

Компанія надає:

повний пакет документів;

страховий європейський поліс;

запрошення від роботодавця;

куратора, який розуміє українську;

легальне та офіційне оформлення;

підтримку під час робочого періоду;

фізичний та юридичний супровід.

Нагадаємо, на складі взуття та одягу Adidas у Чехії потрібні працівники, що займатимуться пакуванням та комплектуванням товару. Зарплата — від 40 тисяч гривень щомісяця.

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