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Зарплата від 4 000 євро — на складі Nike в Англії є вакансія для українців

6 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на складі одягу Nike в Англії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник на складі Nike. Фото ілюстративне: ogolosha.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на складі одягу Nike в англійському місті Манчестер. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень з 08:00 до 18:00. За роботу по суботах доплачуватимуть 40% до ставки.

В обов'язки працівників входитиме:

  • пакування одягу в коробки;
  • заклеювання коробок з одягом скотчем;
  • маркування готових коробок і направлення їх на відправку.

Вимоги до робітників та переваги

На роботу потрібні чоловіки та жінки віком від 19 до 55 років. Бажано хоча б на мінімальному рівні знати англійську. Робітники зможуть відвідувати курси з вивчення мови.

Працівникам надають житло. В одній кімнаті проживають по 2–4 людини. Сімейним парам надають окрему кімнату. У приміщенні є електропіч, мікрохвильова піч, електрочайник, пральна машина, холодильник, безкоштовний Wi-fi, загальна душева кімната, санвузол, посуд, два комплекти постільної білизни та рушники.

Компанія надає:

  • повний пакет документів;
  • страховий європейський поліс;
  • запрошення від роботодавця;
  • куратора, який розуміє українську;
  • легальне та офіційне оформлення;
  • підтримку під час робочого періоду;
  • фізичний та юридичний супровід.

Нагадаємо, на складі взуття та одягу Adidas у Чехії потрібні працівники, що займатимуться пакуванням та комплектуванням товару. Зарплата — від 40 тисяч гривень щомісяця.

Також ми писали про те, що в Італії для українців є вакансії офіціантів у готелях на узбережжі. За місяць роботи можна заробити від 800 євро.

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Nike

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