Робота на складі одягу Nike в Англії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Зарплата від 4 000 євро — на складі Nike в Англії є вакансія для українців
Українцям пропонують роботу на складі одягу Nike в англійському місті Манчестер. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 000 євро щомісяця.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.
Умови роботи
Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень з 08:00 до 18:00. За роботу по суботах доплачуватимуть 40% до ставки.
В обов'язки працівників входитиме:
- пакування одягу в коробки;
- заклеювання коробок з одягом скотчем;
- маркування готових коробок і направлення їх на відправку.
Вимоги до робітників та переваги
На роботу потрібні чоловіки та жінки віком від 19 до 55 років. Бажано хоча б на мінімальному рівні знати англійську. Робітники зможуть відвідувати курси з вивчення мови.
Працівникам надають житло. В одній кімнаті проживають по 2–4 людини. Сімейним парам надають окрему кімнату. У приміщенні є електропіч, мікрохвильова піч, електрочайник, пральна машина, холодильник, безкоштовний Wi-fi, загальна душева кімната, санвузол, посуд, два комплекти постільної білизни та рушники.
Компанія надає:
- повний пакет документів;
- страховий європейський поліс;
- запрошення від роботодавця;
- куратора, який розуміє українську;
- легальне та офіційне оформлення;
- підтримку під час робочого періоду;
- фізичний та юридичний супровід.
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