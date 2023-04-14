Зарплата до 80 тыс. грн — какие специалисты в Украине начнут получать больше

Сотрудницы украинской таможенной службы. Фото customs.gov.ua

В Украине работники Государственной таможенной службы и ее территориальных органов начнут получать больше за свою работу. Это предусмотрено законопроектом №6490-д, прошедшим в Верховной Раде Украины первое чтение.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

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Как изменятся выплаты

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс относительно установления особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведения аттестации должностных лиц. Важный пункт проекта закона — повышение окладов, то есть зарплаты без учета премий и надбавок.

Объем выплат будет зависеть от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января каждого календарного года. Учитывая сумму 2,68 тыс. грн прожиточного минимума, должностные оклады для работников Гостаможслужбы, терорганов и спецподразделений будут следующие:

80,52 тыс. грн — у главы Гостаможслужбы;

72-75 тыс. грн — у заместителей руководителя ведомства;

59 тыс. грн — у руководителей департаментов;

42,94 тыс. грн — у руководителей отделов в составе департаментов;

41,6 тыс. грн — у глав управлений;

34,89 тыс. грн — у главного госинспектора;

32,2 тыс. грн — у госинспекторов.

Также законопроект предусматривает осуществление конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы. В течение года после назначения нового директора предусмотрено проведение переаттестации всех сотрудников.

Кому еще планируют повысить зарплаты

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляли об инициативе повышения зарплат госслужащим, работающим в местах активных боевых действий. В законопроекте, над которым уже работают, указана необходимость изменения в оплате труда граждан, осуществляющих деятельность в опасных для жизни и здоровья условиях.

Такая необходимость вызвана сохранением рабочих мест и избегания массового увольнения специалистов из-за отсутствия достаточных доходов. Предлагают ввести повышающий коэффициент для зарплаты отдельных категорий работников. Над ним работают.

Кому урежут выплаты

На днях народные депутаты проголосовали за ограничение до 67 тыс. грн. зарплаты госслужащих и руководителей госпредприятий до окончания срока военного положения.

"Денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, кроме органов местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем десять размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года", — говорится в принятом законопроекте №8312.

Сэкономленные средства планируют направить на восстановленные доплаты украинским военнослужащим, а также доплаты работникам ГСЧС и полицейским в 30 тысяч гривен. При этом в Налоговом комитете отмечают, что средств хватит всего на 2% от потребности. Выплаты военным возобновят, как только найдут дополнительные источники финансирования.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты сделали в отношении 102 стран мира, в частности Украины.

Также мы писали, что Министерство финансов не заложило в проект государственного бюджета на 2023 год средств на повышение минимальной зарплаты.