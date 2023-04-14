Зарплата до 80 тис. грн — які фахівці в Україні почнуть отримувати більше

Працівниці української митної служби. Фото customs.gov.ua

В Україні працівники Державної митної служби та її територіальних органів почнуть отримувати за свою роботу більше. Це передбачено законопроєктом №6490-д, який пройшов у Верховній Раді України перше читання.

Про це йдеться у Пояснювальній записці до документа.

Читайте також:

Як зміняться виплати

Документ вносить зміни до Митного кодексу щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадовців. Важливий пункт проєкту закону — підвищення окладів, тобто зарплатні без урахування премій і надбавок.

Обсяг виплат залежатиме від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня кожного календарного року. З огляду на суму у 2,68 тис. грн прожиткового мінімуму, посадові оклади для працівників Держмитслужби, терорганів та спецпідрозділів будуть наступні:

80,52 тис. грн — у голови Держмитслужби;

72-75 тис. грн — у заступників керівника відомства;

59 тис. грн — в очільників департаментів;

42,94 тис. грн — у керівників відділів у складі департаментів;

41,6 тис. грн — у голів управлінь;

34,89 тис. грн — у головного держінспектора;

32,2 тис. грн — у держінспекторів.

Також законопроєкт передбачає здійснення конкурсного відбору керівника митниці на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів. Протягом року після призначення нового директора передбачене проведення переатестації всіх співробітників.

Кому ще планують підвищити зарплати

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляли про ініціативу підвищення зарплат держслужбовцям, які працюють у місцях активних бойових дій. У законопроєкті, над яким вже працюють, вказана необхідність зміни в оплаті праці громадян, які здійснюють діяльність в небезпечних для життя й здоров’я умовах.

Така необхідність викликана збереженням робочих місць та уникнення масового звільнення фахівців через відсутність достатніх доходів. Пропонують ввести підвищуючий коефіцієнт для зарплатні окремих категорій працівників. Над ним наразі працюють.

Кому уріжуть виплати

Днями народні депутати проголосували за обмеження до 67 тис. грн зарплати держслужбовців та керівників держпідприємств до закінчення терміну воєнного стану.

"Грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, окрім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року", — йдеться в ухваленому законопроєкті №8312.

Заощаджені кошти планують спрямувати на відновлені доплати українським військовослужбовцям, а також доплати працівникам ДСНС і поліцейським у 30 тисяч гривень. При цьому у Податковому комітеті зауважують, що коштів вистачить лише на 2% від потреби. Виплати військовим поновлять, тільки-но знайдуть додаткові джерела фінансування.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102-х країн світу, зокрема України.

Також ми писали, що Міністерство фінансів не заклало у проєкт державного бюджету на 2023 рік коштів на підвищення розміру мінімальної зарплати.