Работа на мясокомбинате в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата

Работницы мясокомбината. Фото иллюстративное: uamk.com.ua

Украинкам предлагают работу в литовской фирме Krakenavos, которая производит колбасы и сырокопченые изделия. Работодатель обещает платить не менее 750 евро.

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Условия работы

Работать нужно по восемь или двенадцать часов в две смены: с 06:00 до 18:00 или с 18:00 до 06:00. В обязанности работниц входит обработка мяса: отделение от кости и нарезка на куски. Первый месяц работы будет считаться учебным. За него будут платить 750 евро нетто. За второй месяц можно получить уже 850 евро нетто. Также украинки могут через три или четыре недели после подачи заявки на временную защиту получить 300 евро единоразовой помощи от государства. Зарплату могут выплачивать еженедельно. Аванс можно забрать после десяти отработанных дней.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают женщин в возрасте до 50 лет. Принимают и местных кандидатов, у которых уже есть готовая защита, и людей из Украины, которым обещают помочь с получением защиты на месте.

За жилье нужно платить 50 евро в месяц. В комнате проживают по 3–4 человека. С собой нужно иметь постельное белье. Доезд на работу бесплатный. Фирма выдает базовый комплект рабочей одежды (при необходимости шапки и халаты). Основную одежду, в частности теплую, нужно иметь свою.

Работники могут покупать по себестоимости мясо и колбасы и всего за 60 центов обедать в столовой.

Напомним, украинцев приглашают на работу упаковщиками булочек в Варшаве. За месяц работы можно заработать до 60 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что в Литве нужны пиццермены. Это работа в горячем цехе, поэтому необходимо иметь опыт приготовления горячих блюд. Ежемесячная зарплата — до 1 300 евро.