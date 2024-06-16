Робота на м'ясокомбінаті в Литві — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівниці м'ясокомбінату. Фото ілюстративне: uamk.com.ua

Українкам пропонують роботу в литовській фірмі Krakenavos, яке виготовляє ковбаси та сирокопчені вироби. Роботодавець обіцяє платити щонайменше 750 євро.

Така вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно по вісім або дванадцять годин у дві зміни: з 06:00 до 18:00 або з 18:00 до 06:00. В обов’язків працівниць входить обробка м'яса: відокремлення від кістки та нарізання на шматки. Перший місяць роботи вважатиметься навчальним. За нього платитимуть 750 євро нетто. За другий місяць можна отримати вже 850 євро нетто. Також українки можуть за три або чотири тижні після подання заявки на тимчасовий захист отримати 300 євро одноразової допомоги від держави. Зарплату можуть виплачувати щотижня. Аванс можна забрати після десяти відпрацьованих днів.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу запрошують жінок віком до 50 років. Приймають і місцевих кандидатів, у яких вже є готовий захист, і людей з України, яким обіцяють допомогти з отриманням захисту на місці.

За житло потрібно платити 50 євро щомісяця. У кімнаті мешкають по 3–4 людини. Із собою потрібно мати постільну білизну. Доїзд до роботи безкоштовний. Фірма видає базовий комплект робочого одягу (за потребою шапки й халати). Основний одяг, зокрема теплий, потрібно мати свій.

Працівники можуть купувати за собівартістю м'ясо й ковбаси та лише за 60 центів обідати в їдальні.

Нагадаємо, українців запрошують на роботу пакувальниками булочок у Варшаві. За місяць роботи можна заробити до 60 тисяч гривень.

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