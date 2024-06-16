Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата до 850 євро — вакансія на м'ясокомбінаті в Литві arrow

Зарплата до 850 євро — вакансія на м'ясокомбінаті в Литві

16 червня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на м'ясокомбінаті в Литві — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниці м'ясокомбінату. Фото ілюстративне: uamk.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українкам пропонують роботу в литовській фірмі Krakenavos, яке виготовляє ковбаси та сирокопчені вироби. Роботодавець обіцяє платити щонайменше 750 євро.

Така вакансія розміщена на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

Читайте також:
Зарплата до 850 євро — вакансія на м'ясокомбінаті в Литві - фото 1
Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно по вісім або дванадцять годин у дві зміни: з 06:00 до 18:00 або з 18:00 до 06:00. В обов’язків працівниць входить обробка м'яса: відокремлення від кістки та нарізання на шматки. Перший місяць роботи вважатиметься навчальним. За нього платитимуть 750 євро нетто. За другий місяць можна отримати вже 850 євро нетто. Також українки можуть за три або чотири тижні після подання заявки на тимчасовий захист отримати 300 євро одноразової допомоги від держави. Зарплату можуть виплачувати щотижня. Аванс можна забрати після десяти відпрацьованих днів.

Вимоги до працівників та переваги

На роботу запрошують жінок віком до 50 років. Приймають і місцевих кандидатів, у яких вже є готовий захист, і людей з України, яким обіцяють допомогти з отриманням захисту на місці.

За житло потрібно платити 50 євро щомісяця. У кімнаті мешкають по 3–4 людини. Із собою потрібно мати постільну білизну. Доїзд до роботи безкоштовний. Фірма видає базовий комплект робочого одягу (за потребою шапки й халати). Основний одяг, зокрема теплий, потрібно мати свій.

Працівники можуть купувати за собівартістю м'ясо й ковбаси та лише за 60 центів обідати в їдальні.

Нагадаємо, українців запрошують на роботу пакувальниками булочок у Варшаві. За місяць роботи можна заробити до 60 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те,  що в Литві потрібні піцермени. Це робота в гарячому цеху, тому потрібно мати досвід приготування гарячих страв. Щомісячна зарплата — до 1 300 євро.

економіка
ковбаса
фінанси
м'ясо
вакансії
Литва
зарплатня
робота

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування