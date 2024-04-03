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Зарплата Ляшка — сколько заработал министр здравоохранения в 2023 году

3 апреля 2024 11:07
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Ирина Шпак
редактор
Декларация Ляшко — какие доходы получил министр здравоохранения в 2023 году
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Українська правда
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Он указал около 1,17 млн грн доходов за этот период.

Об этом говорится на портале Единого государственного реестра деклараций.

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Министр здравоохранения получил 1 млн 169 тыс. 562 грн доходов за прошлый год. Его заработная плата в прошлом году составила 1 млн 115 тыс. 006 грн. Ляшко также указал в декларации зарплату, полученную по совместительству, составляющую 18 тыс. 546 грн. Еще министр получил 36 тыс. 010 грн, отмеченных как "другой источник дохода".

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Источник: public.nazk.gov.ua

Ляшко также указал 33 тыс. 257 долларов, 54 евро и 947 тыс. 194 грн на банковских счетах.

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Источник: public.nazk.gov.ua

Согласно декларации, глава Минздрава совместно с членами семьи владеет квартирой (110,9 кв м) и двумя земельными участками (1200 и 1200 кв м).

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Источник: public.nazk.gov.ua

Что еще нужно знать

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Мы также писали о зарплатах министров за 2023 год. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обнародовал декларацию об имуществе и доходах за прошлый год и указал более 4 млн грн. доходов за этот период.

Еще мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил самую большую зарплату среди украинских чиновников за 2023 год. Его зарплата составила около 1,4 млн грн. А министр обороны Рустем Умеров получил самую маленькую зарплату среди чиновников за 2023 год. Он заработал более 400 тысяч гривен.

Виктор Ляшко
Минздрав
декларация
зарплаты
деньги

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