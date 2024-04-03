Декларація Ляшка — які доходи отримав міністр охорони здоров'я у 2023 році

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Українська правда

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Він вказав близько 1,17 млн грн доходів за цей період.

Про це йдеться на порталі Єдиного державного реєстру декларацій.

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Міністр охорони здоров'я загалом отримав 1 млн 169 тис. 562 грн доходів за минулий рік. Його заробітна плата у минулому році склала 1 млн 115 тис. 006 грн. Ляшко також вказав у декларації зарплату, отриману за сумісництвом, яка становить 18 тис. 546 грн. Ще міністр отримав 36 тис. 010 грн, які відмічені як "інше джерело доходу".

Джерело: public.nazk.gov.ua

Ляшко також вказав 33 тис. 257 доларів, 54 євро та 947 тис. 194 грн на банківських рахунках.

Джерело: public.nazk.gov.ua

Згідно з декларацією, очільник МОЗ спільно з членами сім'ї володіє квартирою (110,9 кв. м) і двома земельними ділянками (1200 і 1200 кв. м).

Джерело: public.nazk.gov.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.

Ми також писали про зарплати міністрів за 2023 рік. Міністр енергетики України Герман Галущенко оприлюднив декларацію про майно і доходи за минулий рік та вказав понад 4 млн грн доходів за цей період.

Ще ми повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав найбільшу зарплатню серед українських урядовців за 2023 рік. Його зарплата становила близько 1,4 млн грн. А міністр оборони Рустем Умєров отримав найменшу зарплатню серед чиновників за 2023 рік. Він заробив понад 400 тисяч гривень.