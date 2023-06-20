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Зарплата в 26 тыс. грн: кому в Украине готовы платить такую сумму

20 июня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в 26 тыс. грн - кому в Украине готовы платить такую сумму
Заведение общественного питания. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине рынок труда постепенно приходит в себя и некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.

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Согласно этим данным, в среднем в стране "член бригады ресторана" получает 14 тысяч гривен. В общей сложности таких вакансий насчитывается более 3 тысяч. Среди них:

  • 8,2% обещают зарплату на уровне от 26 тысяч гривен;
  • 3,9% предлагают з/п от 23 до 26 тысяч гривен;
  • 13,5% — от 17 до 20 тысяч гривен;
  • 23,7% — от 11 до 14 тысяч гривен;
  • 20,8% — от 8 до 11 тысяч гривен.

Больше всего официантам готовы платить в среднем в таких городах:

  • Киев — 20 тыс. грн;
  • Харьков — 17 тыс. грн;
  • Днепр — 14,5 тыс. грн;
  • Одесса — 15,5 тыс. грн;
  • Черновцы — 14 тыс. грн;
  • Запорожье — 12,5 тыс. грн;
  • Одесса — 15,5 тыс. грн;
  • Львов — 13,5 тыс. грн;
  • Чернигов — 10 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

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