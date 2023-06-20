Зарплата в 26 тыс. грн: кому в Украине готовы платить такую сумму
В Украине рынок труда постепенно приходит в себя и некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.
Сколько зарабатывают члены бригады ресторана
Согласно этим данным, в среднем в стране "член бригады ресторана" получает 14 тысяч гривен. В общей сложности таких вакансий насчитывается более 3 тысяч. Среди них:
- 8,2% обещают зарплату на уровне от 26 тысяч гривен;
- 3,9% предлагают з/п от 23 до 26 тысяч гривен;
- 13,5% — от 17 до 20 тысяч гривен;
- 23,7% — от 11 до 14 тысяч гривен;
- 20,8% — от 8 до 11 тысяч гривен.
Больше всего официантам готовы платить в среднем в таких городах:
- Киев — 20 тыс. грн;
- Харьков — 17 тыс. грн;
- Днепр — 14,5 тыс. грн;
- Одесса — 15,5 тыс. грн;
- Черновцы — 14 тыс. грн;
- Запорожье — 12,5 тыс. грн;
- Одесса — 15,5 тыс. грн;
- Львов — 13,5 тыс. грн;
- Чернигов — 10 тыс. грн.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.
Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.