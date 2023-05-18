Зарплати в Україні — скільки платять за роботу у поліції

Які зарплати отримують поліцейські у 2023 році
В Україні у лютому поточного року запрацювали нові норми щодо заробітних плат силового блоку. Зміни торкнулися і працівників Національної поліції України.
Про те, які зараз зарплати у поліцейських, свідчить інформація уряду, а також одного з порталів з пошуку роботи.
Скільки зараз платять поліцейським
Так, після нововведень змінились розміри окладів та додаткових грошових винагород працівників правоохоронних органів. Загалом на розмір щомісячної виплати поліцейського впливає наступне:
- посада;
- спеціальне звання;
- термін служби в органах поліції;
- інтенсивність та умови служби;
- кваліфікація;
- наявність наукового ступеня чи вченого звання.
Склад грошового забезпечення поліцейських:
- посадовий оклад за відповідною посадою;
- оклад за спеціальним званням;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення окладу та різні надбавки);
- премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.
У лютому уряд підвищив фіксоване щомісячне (основне) грошове забезпечення для працівників Національної поліції, скасувавши додаткові винагороди. Тому нині поліцейським платять не менше 17 тис. грн.
За інформацією одного з порталів з пошуку роботи, в середньому поліцейський в Україні заробляє 19,5 тис. грн.
Це медіана заробітних плат за серед 135 вакансій за останні три місяці за відповідним запитом, куди входять і "Детектив", "Слідчий", "Криміналіст".
Джерело: Work.ua
Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".