Зарплати в Україні — скільки платять за роботу у поліції

Працівники Національної поліції. Фото: patrolpolice.gov.ua

В Україні у лютому поточного року запрацювали нові норми щодо заробітних плат силового блоку. Зміни торкнулися і працівників Національної поліції України.

Про те, які зараз зарплати у поліцейських, свідчить інформація уряду, а також одного з порталів з пошуку роботи.

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Так, після нововведень змінились розміри окладів та додаткових грошових винагород працівників правоохоронних органів. Загалом на розмір щомісячної виплати поліцейського впливає наступне:

посада;

спеціальне звання;

термін служби в органах поліції;

інтенсивність та умови служби;

кваліфікація;

наявність наукового ступеня чи вченого звання.

Склад грошового забезпечення поліцейських:

посадовий оклад за відповідною посадою;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення окладу та різні надбавки);

премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

У лютому уряд підвищив фіксоване щомісячне (основне) грошове забезпечення для працівників Національної поліції, скасувавши додаткові винагороди. Тому нині поліцейським платять не менше 17 тис. грн.

За інформацією одного з порталів з пошуку роботи, в середньому поліцейський в Україні заробляє 19,5 тис. грн.

Це медіана заробітних плат за серед 135 вакансій за останні три місяці за відповідним запитом, куди входять і "Детектив", "Слідчий", "Криміналіст".

Джерело: Work.ua

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".