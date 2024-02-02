Работа в сфере образования — сколько зарабатывают репетиторы в Украине

Педагог в библиотеке. Фото: Freepik

В Украине размер заработной платы учителя высшей категории в среднем с доплатами и надбавками составляет всего 16 тыс. грн. В то же время репетиторы за индивидуальные онлайн-занятия могут получать до 30 тыс. грн.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

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Репетитор математики

Так, в частности, репетитор математики может зарабатывать до 25 тысяч гривен (до 180 гривен в час).

В одной из подобных вакансий говорится, что ищут работников на дистанционную работу с полной занятостью. Готовы взять студентов, людей с инвалидностью, ветеранов или пенсионеров.

"Мы — компания BUKI School — украинский онлайн-сервис для обучения с профессиональными репетиторами", — говорится в описании.

Среди условий работы:

гибкий график работы на самостоятельный выбор из любого уголка планеты;

обеспечение базой учеников;

усовершенствование навыков в виде вебинаров.

Требования от кандидатов:

высокий уровень владения предметом;

желателен опыт преподавания;

опыт индивидуального онлайн-преподавания;

наличие компьютера/ноутбука, гарнитуры с микрофоном, интернет-связи.

Источник: Work.ua

Репетитор английского языка

Еще в одной вакансии репетитора английского языка следует, что на этом посту работники могут зарабатывать до 30 тыс. гривен (около 200 гривен в час).

Среди условий:

дистанционная работа;

полная и неполная занятость;

8-часовой график пять дней в неделю;

проведение занятий на современной интерактивной платформе;

готовы взять студентов, людей с инвалидностью.

"Ищешь работу в передовых онлайн-школах на украинском рынке? AntiSchool объявляет набор Репетиторов английского языка!... Работа с нами подойдет для тех, кто ищет основное место работы или дополнительный заработок", — отмечает работодатель.

Среди требований:

высокий уровень владения разговорным английским, опыт общения и работы с иностранцами, практика за рубежом; отдаленный формат работы;

обучение детей, взрослых, педагогов;

написание планов уроков;

методическая работа по разработке уроков на разные курсы;

создание контента.

Источник: Work.ua

Репетитор украинского языка

Учителям украинского языка готовы платить до 25 тыс. гривен (около 180 гривен в час) в зависимости от количества учеников. Рассматривают на должность кандидатов среди студентов, людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров.

Условия работы:

полная занятость/неполная занятость;

гибкий график работы;

дистанционно.

"Мы ищем квалифицированного репетитора украинского языка, который присоединится к нашей платформе "Yellow School". Основная цель работы репетитора — поддержать индивидуальные потребности и цели студента, помочь ему усвоить языковые навыки и улучшить коммуникативные способности", — говорится в вакансии.

Среди обязанностей:

самостоятельная подготовка и проведение уроков в индивидуальном формате по украинскому языку;

использование разных методик и подходов;

проверка домашних заданий;

мотивация и поддержка студентов.

Среди требований к претендентам:

высокий уровень знания украинского языка (грамматика, правописание и стилистика);

опыт репетиторской работы будет преимуществом;

умение работать в удаленном формате.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Также мы писали, что Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий работа жокеем и гончаром.