Работа в сфере образования — сколько зарабатывают репетиторы в Украине

Зарплата в 30 тыс. грн и выше — сколько стоит час репетиторов
В Украине размер заработной платы учителя высшей категории в среднем с доплатами и надбавками составляет всего 16 тыс. грн. В то же время репетиторы за индивидуальные онлайн-занятия могут получать до 30 тыс. грн.
Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.
Сколько зарабатывают репетиторы в Украине
Репетитор математики
Так, в частности, репетитор математики может зарабатывать до 25 тысяч гривен (до 180 гривен в час).
В одной из подобных вакансий говорится, что ищут работников на дистанционную работу с полной занятостью. Готовы взять студентов, людей с инвалидностью, ветеранов или пенсионеров.
"Мы — компания BUKI School — украинский онлайн-сервис для обучения с профессиональными репетиторами", — говорится в описании.
Среди условий работы:
- гибкий график работы на самостоятельный выбор из любого уголка планеты;
- обеспечение базой учеников;
- усовершенствование навыков в виде вебинаров.
Требования от кандидатов:
- высокий уровень владения предметом;
- желателен опыт преподавания;
- опыт индивидуального онлайн-преподавания;
- наличие компьютера/ноутбука, гарнитуры с микрофоном, интернет-связи.
Репетитор английского языка
Еще в одной вакансии репетитора английского языка следует, что на этом посту работники могут зарабатывать до 30 тыс. гривен (около 200 гривен в час).
Среди условий:
- дистанционная работа;
- полная и неполная занятость;
- 8-часовой график пять дней в неделю;
- проведение занятий на современной интерактивной платформе;
- готовы взять студентов, людей с инвалидностью.
"Ищешь работу в передовых онлайн-школах на украинском рынке? AntiSchool объявляет набор Репетиторов английского языка!... Работа с нами подойдет для тех, кто ищет основное место работы или дополнительный заработок", — отмечает работодатель.
Среди требований:
- высокий уровень владения разговорным английским, опыт общения и работы с иностранцами, практика за рубежом; отдаленный формат работы;
- обучение детей, взрослых, педагогов;
- написание планов уроков;
- методическая работа по разработке уроков на разные курсы;
- создание контента.
Репетитор украинского языка
Учителям украинского языка готовы платить до 25 тыс. гривен (около 180 гривен в час) в зависимости от количества учеников. Рассматривают на должность кандидатов среди студентов, людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров.
Условия работы:
- полная занятость/неполная занятость;
- гибкий график работы;
- дистанционно.
"Мы ищем квалифицированного репетитора украинского языка, который присоединится к нашей платформе "Yellow School". Основная цель работы репетитора — поддержать индивидуальные потребности и цели студента, помочь ему усвоить языковые навыки и улучшить коммуникативные способности", — говорится в вакансии.
Среди обязанностей:
- самостоятельная подготовка и проведение уроков в индивидуальном формате по украинскому языку;
- использование разных методик и подходов;
- проверка домашних заданий;
- мотивация и поддержка студентов.
Среди требований к претендентам:
- высокий уровень знания украинского языка (грамматика, правописание и стилистика);
- опыт репетиторской работы будет преимуществом;
- умение работать в удаленном формате.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.
Также мы писали, что Государственный центр занятости обнародовал целый список специалистов редких профессий, которых ищут работодатели. В частности, среди необычных вакансий работа жокеем и гончаром.
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