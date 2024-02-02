Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата у 30 тис. грн і вище — скільки коштує година репетиторів arrow

Зарплата у 30 тис. грн і вище — скільки коштує година репетиторів

2 лютого 2024 14:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота у сфері освіти — скільки заробляють репетитори в Україні
Педагог у бібліотеці. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у середньому з доплатами та надбавками становить лише 16 тис. грн. Водночас, репетитори за індивідуальні онлайн-заняття можуть отримувати до 30 тис. грн.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

Читайте також:

Скільки заробляють репетитори в Україні

Репетитор математики

Так, зокрема, репетитор математики може заробляти до 25 тис. гривень (до 180 гривень за годину).

В одній з подібних вакансій зазначається, що шукають працівників на дистанційну роботу з повною зайнятістю. Готові взяти студентів, людей з інвалідністю, ветеранів чи пенсіонерів.

"Ми — компанія BUKI School — український онлайн-сервіс для навчання з професійними репетиторами", — йдеться в описі.

Серед умов роботи:

  • гнучкий графік роботи на самостійний вибір з будь-якого куточка планети;
  • забезпечення базою учнів;
  • вдосконалення навичок у вигляді вебінарів.

Вимоги від кандидатів:

  • високий рівень володіння предметом;
  • бажаний досвід викладання;
  • досвід індивідуального онлайн-викладання;
  • наявність комп’ютера/ноутбука, гарнітури з мікрофоном, інтернет-зв'язку.
робота репетитор
Джерело: Work.ua

Репетитор англійської мови

Ще з однієї вакансії репетитора англійської мови випливає, що на цій посаді працівники можуть заробляти до 30 тис. гривень (близько 200 гривень за годину).

Серед умов:

  • дистанційна робота;
  • повна та неповна зайнятість;
  • 8-годинний графік п'ять днів на тиждень;
  • проведення занять на сучасній інтерактивній платформі;
  • готові взяти студентів, людей з інвалідністю.

"Шукаєш роботу в передові онлайн-школі на українському ринку? AntiSchool оголошує набір Репетиторів англійської мови!... Робота з нами підійде для тих, хто шукає основне місце роботи або додатковий заробіток", — зазначає роботодавець.

Серед вимог:

  • високий рівень володіння розмовною англійською, досвід спілкування та роботи з іноземцями, практика за кордоном;
  • віддалений формат роботи;
  • навчання дітей, дорослих, педагогів;
  • написання планів уроків;
  • методична робота з розробки уроків на різні курси;
  • створення контенту.

 

робота репетитор
Джерело: Work.ua

Репетитор української мови

Вчителям української мови готові платити 25 тис. гривень (близько 180 гривень за годину) залежно від кількості учнів. Розглядають на посаду кандидатів також серед студентів, людей з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів.

Умови роботи:

  • повна зайнятість/неповна зайнятість;
  • гнучкий графік роботи;
  • дистанційно.

"Ми шукаємо кваліфікованого репетитора української мови, який приєднається до нашої платформи "Yellow School". Основна мета роботи репетитора — підтримати індивідуальні потреби та цілі студента, допомогти йому засвоїти мовні навички та покращити комунікативні здібності", — йдеться у вакансії.

З-поміж обов’язків:

  • самостійна підготовка та проведення уроків в індивідуальному форматі з української мови;
  • використання різних методик та підходів;
  • перевірка домашніх завдань;
  • мотивація та підтримка студентів.

Серед вимог до претендентів:

  • високий рівень знання української мови (граматика, правопис та стилістика);
  • досвід репетиторської роботи буде перевагою;
  • вміння працювати у віддаленому форматі.

 

робота репетитор
Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Також ми писали, що Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.

освіта
зарплати
вчителі
робота
ринок праці
вакансії
репетитори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі