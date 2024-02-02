Робота у сфері освіти — скільки заробляють репетитори в Україні

Педагог у бібліотеці. Фото: Freepik

В Україні розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у середньому з доплатами та надбавками становить лише 16 тис. грн. Водночас, репетитори за індивідуальні онлайн-заняття можуть отримувати до 30 тис. грн.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

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Репетитор математики

Так, зокрема, репетитор математики може заробляти до 25 тис. гривень (до 180 гривень за годину).

В одній з подібних вакансій зазначається, що шукають працівників на дистанційну роботу з повною зайнятістю. Готові взяти студентів, людей з інвалідністю, ветеранів чи пенсіонерів.

"Ми — компанія BUKI School — український онлайн-сервіс для навчання з професійними репетиторами", — йдеться в описі.

Серед умов роботи:

гнучкий графік роботи на самостійний вибір з будь-якого куточка планети;

забезпечення базою учнів;

вдосконалення навичок у вигляді вебінарів.

Вимоги від кандидатів:

високий рівень володіння предметом;

бажаний досвід викладання;

досвід індивідуального онлайн-викладання;

наявність комп’ютера/ноутбука, гарнітури з мікрофоном, інтернет-зв'язку.

Джерело: Work.ua

Репетитор англійської мови

Ще з однієї вакансії репетитора англійської мови випливає, що на цій посаді працівники можуть заробляти до 30 тис. гривень (близько 200 гривень за годину).

Серед умов:

дистанційна робота;

повна та неповна зайнятість;

8-годинний графік п'ять днів на тиждень;

проведення занять на сучасній інтерактивній платформі;

готові взяти студентів, людей з інвалідністю.

"Шукаєш роботу в передові онлайн-школі на українському ринку? AntiSchool оголошує набір Репетиторів англійської мови!... Робота з нами підійде для тих, хто шукає основне місце роботи або додатковий заробіток", — зазначає роботодавець.

Серед вимог:

високий рівень володіння розмовною англійською, досвід спілкування та роботи з іноземцями, практика за кордоном;

віддалений формат роботи;

навчання дітей, дорослих, педагогів;

написання планів уроків;

методична робота з розробки уроків на різні курси;

створення контенту.

Джерело: Work.ua

Репетитор української мови

Вчителям української мови готові платити 25 тис. гривень (близько 180 гривень за годину) залежно від кількості учнів. Розглядають на посаду кандидатів також серед студентів, людей з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів.

Умови роботи:

повна зайнятість/неповна зайнятість;

гнучкий графік роботи;

дистанційно.

"Ми шукаємо кваліфікованого репетитора української мови, який приєднається до нашої платформи "Yellow School". Основна мета роботи репетитора — підтримати індивідуальні потреби та цілі студента, допомогти йому засвоїти мовні навички та покращити комунікативні здібності", — йдеться у вакансії.

З-поміж обов’язків:

самостійна підготовка та проведення уроків в індивідуальному форматі з української мови;

використання різних методик та підходів;

перевірка домашніх завдань;

мотивація та підтримка студентів.

Серед вимог до претендентів:

високий рівень знання української мови (граматика, правопис та стилістика);

досвід репетиторської роботи буде перевагою;

вміння працювати у віддаленому форматі.

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.

Також ми писали, що Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.