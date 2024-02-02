Робота у сфері освіти — скільки заробляють репетитори в Україні

Зарплата у 30 тис. грн і вище — скільки коштує година репетиторів
В Україні розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у середньому з доплатами та надбавками становить лише 16 тис. грн. Водночас, репетитори за індивідуальні онлайн-заняття можуть отримувати до 30 тис. грн.
Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.
Скільки заробляють репетитори в Україні
Репетитор математики
Так, зокрема, репетитор математики може заробляти до 25 тис. гривень (до 180 гривень за годину).
В одній з подібних вакансій зазначається, що шукають працівників на дистанційну роботу з повною зайнятістю. Готові взяти студентів, людей з інвалідністю, ветеранів чи пенсіонерів.
"Ми — компанія BUKI School — український онлайн-сервіс для навчання з професійними репетиторами", — йдеться в описі.
Серед умов роботи:
- гнучкий графік роботи на самостійний вибір з будь-якого куточка планети;
- забезпечення базою учнів;
- вдосконалення навичок у вигляді вебінарів.
Вимоги від кандидатів:
- високий рівень володіння предметом;
- бажаний досвід викладання;
- досвід індивідуального онлайн-викладання;
- наявність комп’ютера/ноутбука, гарнітури з мікрофоном, інтернет-зв'язку.
Репетитор англійської мови
Ще з однієї вакансії репетитора англійської мови випливає, що на цій посаді працівники можуть заробляти до 30 тис. гривень (близько 200 гривень за годину).
Серед умов:
- дистанційна робота;
- повна та неповна зайнятість;
- 8-годинний графік п'ять днів на тиждень;
- проведення занять на сучасній інтерактивній платформі;
- готові взяти студентів, людей з інвалідністю.
"Шукаєш роботу в передові онлайн-школі на українському ринку? AntiSchool оголошує набір Репетиторів англійської мови!... Робота з нами підійде для тих, хто шукає основне місце роботи або додатковий заробіток", — зазначає роботодавець.
Серед вимог:
- високий рівень володіння розмовною англійською, досвід спілкування та роботи з іноземцями, практика за кордоном;
- віддалений формат роботи;
- навчання дітей, дорослих, педагогів;
- написання планів уроків;
- методична робота з розробки уроків на різні курси;
- створення контенту.
Репетитор української мови
Вчителям української мови готові платити 25 тис. гривень (близько 180 гривень за годину) залежно від кількості учнів. Розглядають на посаду кандидатів також серед студентів, людей з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів.
Умови роботи:
- повна зайнятість/неповна зайнятість;
- гнучкий графік роботи;
- дистанційно.
"Ми шукаємо кваліфікованого репетитора української мови, який приєднається до нашої платформи "Yellow School". Основна мета роботи репетитора — підтримати індивідуальні потреби та цілі студента, допомогти йому засвоїти мовні навички та покращити комунікативні здібності", — йдеться у вакансії.
З-поміж обов’язків:
- самостійна підготовка та проведення уроків в індивідуальному форматі з української мови;
- використання різних методик та підходів;
- перевірка домашніх завдань;
- мотивація та підтримка студентів.
Серед вимог до претендентів:
- високий рівень знання української мови (граматика, правопис та стилістика);
- досвід репетиторської роботи буде перевагою;
- вміння працювати у віддаленому форматі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році на українському ринку праці найбільший попит спостерігатиметься на робітничі спеціальності в промисловості та будівництві. Через мобілізацію в країні стануть більш затребувані жінки.
Також ми писали, що Державний центр зайнятості оприлюднив цілий список спеціалістів рідкісних професій, яких шукають роботодавці. Зокрема, з-поміж незвичних вакансій — робота жокеєм та гончарем.
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