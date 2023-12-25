Работа в Украине — каким специалистам активно повышают зарплаты

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине существенно повысилась среднемесячная заработная плата по итогам третьего квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель вырос почти на 23%.

Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики.

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Как изменились зарплаты украинцев

Согласно этим данным, в первом квартале 2023 года средняя зарплата составляла около 15,44 тыс. грн. За год прирост составил 5,6%. Во втором квартале объем повысился до 17,18 тыс. грн (25,2%). В третьем квартале — до 17,94 грн (22,7%).

Однако в третьем квартале стремительно выросли зарплаты только в некоторых отраслях. В частности, по размеру выплат лидируют "Информация и телекоммуникации".

Топ-5 отраслей с высокими зарплатами

В списке отраслей с самой высокой заработной платой первенство держат следующие:

Информация и телекоммуникации — 37,54 тыс. грн;

Финансовая и страховая деятельность — 34,19 тыс. грн;

Авиационный транспорт — 33,2 тыс. грн;

Государственное управление и оборона — 24,17 тыс. грн;

Обязательное социальное страхование — 24,17 тыс. грн.

Также немало выросла зарплата по направлению "Профессиональная, научная и техническая деятельность", до 21,4 тыс. грн.

У кого зарплаты самые низкие

Однако в антилидерах по итогам третьего квартала следующие отрасли:

Библиотеки, архивы, музеи и другие учреждения культуры — 11,37 тыс. грн;

Творчество, искусство и развлечения — 11,5 тыс. грн;

Сфера образования — 12,18 тыс. грн;

Почтовая и курьерская деятельность — 12,8 тыс. грн;

Временное размещение и организация питания — 13 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют кардинально изменить подходы в оплате труда сотрудникам образовательной сферы. Известно, какую заработную плату получают учителя разных категорий в 2023 году и почему ее хотят изменить.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.