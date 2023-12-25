Робота в Україні — яким фахівцям активно підвищують зарплати

Зарплата в Україні суттєво підвищилась — топ-5 галузей-лідерів
В Україні суттєво підвищилась середньомісячна заробітна плата за підсумками третього кварталу поточного року проти аналогічного періоду минулого року. Показник зріс на майже 23%.
Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.
Як змінились зарплати українців
Згідно з цими даними, у першому кварталі 2023-го середня зарплата становила близько 15,44 тис. грн. За рік приріст становив 5,6%. У другому кварталі обсяг підвищився до 17,18 тис. грн (25,2%). У третьому кварталі — до 17,94 грн (22,7%).
Проте у третьому кварталі стрімко зросли зарплати лише в деяких галузях. Зокрема, за розміром виплат лідирують "Інформація та телекомунікації".
Топ-5 галузей з найвищими зарплатами
У списку галузей з найвищою заробітною платою першість тримають такі:
- Інформація та телекомунікації — 37,54 тис. грн;
- Фінансова та страхова діяльність — 34,19 тис. грн;
- Авіаційний транспорт — 33,2 тис. грн;
- Державне управління й оборона — 24,17 тис. грн;
- Обов'язкове соціальне страхування — 24,17 тис. грн.
Також чимало зросла зарплата за напрямком "Професійна, наукова та технічна діяльність", до 21,4 тис. грн.
У кого зарплати найнижчі
Проте в антилідерах за підсумком третього кварталу такі галузі:
- Бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури — 11,37 тис. грн;
- Творчість, мистецтво та розваги — 11,5 тис. грн;
- Сфера освіти — 12,18 тис. грн;
- Поштова й кур'єрська діяльність — 12,8 тис. грн;
- Тимчасове розміщення й організація харчування — 13 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні влада планує кардинально змінити підходи в оплаті праці співробітникам освітньої сфери. Відомо, яку заробітну плату отримують вчителі різних категорій у 2023 році та чому її хочуть змінити.
Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.
Читайте Новини.LIVE!