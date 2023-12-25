Робота в Україні — яким фахівцям активно підвищують зарплати

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

В Україні суттєво підвищилась середньомісячна заробітна плата за підсумками третього кварталу поточного року проти аналогічного періоду минулого року. Показник зріс на майже 23%.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

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Як змінились зарплати українців

Згідно з цими даними, у першому кварталі 2023-го середня зарплата становила близько 15,44 тис. грн. За рік приріст становив 5,6%. У другому кварталі обсяг підвищився до 17,18 тис. грн (25,2%). У третьому кварталі — до 17,94 грн (22,7%).

Проте у третьому кварталі стрімко зросли зарплати лише в деяких галузях. Зокрема, за розміром виплат лідирують "Інформація та телекомунікації".

Топ-5 галузей з найвищими зарплатами

У списку галузей з найвищою заробітною платою першість тримають такі:

Інформація та телекомунікації — 37,54 тис. грн;

Фінансова та страхова діяльність — 34,19 тис. грн;

Авіаційний транспорт — 33,2 тис. грн;

Державне управління й оборона — 24,17 тис. грн;

Обов'язкове соціальне страхування — 24,17 тис. грн.

Також чимало зросла зарплата за напрямком "Професійна, наукова та технічна діяльність", до 21,4 тис. грн.

У кого зарплати найнижчі

Проте в антилідерах за підсумком третього кварталу такі галузі:

Бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури — 11,37 тис. грн;

Творчість, мистецтво та розваги — 11,5 тис. грн;

Сфера освіти — 12,18 тис. грн;

Поштова й кур'єрська діяльність — 12,8 тис. грн;

Тимчасове розміщення й організація харчування — 13 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує кардинально змінити підходи в оплаті праці співробітникам освітньої сфери. Відомо, яку заробітну плату отримують вчителі різних категорій у 2023 році та чому її хочуть змінити.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.