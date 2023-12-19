Зарплата в Украине вырастет к 2026 году

Люди возле банкомата. Фото: УНИАН

Кабинет Министров утвердил Основные прогнозные макропоказатели социального и экономического развития Украины на период 2024-2026 годов. Правительство прогнозирует не только повышение заработной платы, но и снижение инфляции.

Об этом говорится в постановлении от 15 декабря 2023 года №1315.

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Согласно этим прогнозам, экономика Украины ожидает увеличения на 4,6% в 2024 году, после чего темпы роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) ускорятся до 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

Прогнозируется также и уменьшение темпов инфляции. Потребительские цены увеличатся на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю), на 8,1% в 2025 году и на 6,9% в 2026 году.

Среднемесячная заработная плата работников брутто (перед вычетом налогов) составит 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Основные прогнозные макропоказатели. Источник: Кабмин

По прогнозному курсу МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов, превышая уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году этот показатель вырастет до 559 долларов, а в 2026 году – до 619 долларов.

Прогнозируется рост количества трудоспособных лиц в возрасте 15-70 лет: 12,3 млн. человек в 2024 году, 12,7 млн. человек в 2025 году и 13 млн. человек в 2026 году.

Уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда снизится до 18,7% в 2024 году, 17,7% в 2025 году и 15% в 2026 году.

Дефицит торгового баланса будет постепенно уменьшаться: 40,172 млрд. долларов в 2024 году, 27,044 млрд. долларов в 2025 году и 25,433 млрд. долларов в 2026 году.

Напомним, в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.