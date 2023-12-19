Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата в Україні зросте до 2026 року arrow

Зарплата в Україні зросте до 2026 року

19 грудня 2023 13:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Зарплата в Україні зросте до 2026 року
Люди біля банкомату. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів затвердив Основні прогнозні макропоказники соціального та економічного розвитку України на період 2024-2026 років. Уряд прогнозує не лише підвищення заробітної плати, а й зниження інфляції.

Про це сказано в постанові від 15 грудня 2023 року № 1315.

Читайте також:

Як буде зростати середня зарплата в Україні

Відповідно до цих прогнозів, економіка України очікує збільшення на 4,6% у 2024 році, після чого темпи зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискоряться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

Прогнозується також і зменшення темпів інфляції. Споживчі ціни зростуть на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), на 8,1% у 2025 році та на 6,9% у 2026 році.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (перед вирахуванням податків), складатиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Зарплата 2024
Основні прогнозні макропоказники. Джерело: Кабмін

За прогнозним курсом МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів, перевищуючи рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році цей показник зросте до 559 доларів, а в 2026 році до 619 доларів.

Прогнозується зростання кількості працездатних осіб у віці 15-70 років: 12,3 млн осіб у 2024 році, 12,7 млн осіб у 2025 році та 13 млн осіб у 2026 році.

Рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці зменшиться до 18,7% у 2024 році, 17,7% у 2025 році та 15% у 2026 році.

Дефіцит торговельного балансу буде поступово зменшуватися: 40,172 млрд доларів у 2024 році, 27,044 млрд доларів у 2025 році та 25,433 млрд доларів у 2026 році.

Нагадаємо, у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі