Роботодавці обіцяють підвищити зарплати — коли українці отримають більше

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.

Про це свідчить опитуваннями серед компаній, повідомляє CEO Robota.ua Валерій Решетняк.

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Ситуація на ринку у 2023 році

За словами фахівця, різниця між очікуваною заробітною платнею та реальною зараз сягає 2,8 тис. грн, проте на 800 грн більше проти лютого минулого року. Попри позитивну динаміку, середній заробіток зріс до 19,3 тис. грн, однак зросли й очікування, кандидати готові працювати на 22,1 тис. грн.

Рівень зарплати та умови праці залежать від регіону. Більшість вакансій зараз зосереджені у п’ятірці великих міст та регіонів: у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі.

Найпопулярніші професії у 2023 році:

водії — середня зарплата 28 тис. грн;

бухгалтери — 16,8 тис. грн;

кухарі — 16,5 тис. грн;

працівники виробництв — 15,8 тис. грн;

продавці-консультанти — 13,9 тис. грн.

Зокрема, у Києві кухарям платять 19 тис. грн, а у Львові — 16,8 тис. грн.

SEO спеціалісти у Києві можуть заробляти 27 тис. — 30 тис. грн.

Зарплати в Україні підвищаться на 20%

Згідно з опитуванням, проведеним восени 2023 року, роботодавці розповіли, чи підвищували зарплати працівникам цього року і чи планують 2024-го.

Більшість відповідей були ствердні, що говорить про покращення ситуації на ринку праці у подальшому. Зокрема, 50% компаній планують збільшити середню зарплатню на 5-10%, а також:

15,2% опитуваних — на 11-20%;

6% роботодавців — на понад 20%.

Не планують збільшувати бюджет на оплату праці 28,2% компаній.

"Йдучи таким темпом щороку, ринок вже наступного року може повернутись до рівня зарплат, які були до повномасштабного вторгнення в доларі, що буде мотивувати спеціалістів залишатись в Україні. Втім, цього недостатньо для того, щоб мотивувати повернутись більшість людей, які виїхали", — додав CEO Robota.ua.

Більше про роботу

Нагадаємо, у Міністерстві освіти оприлюднили плани щодо фінансування основних статей витрат у 2024 році. Зокрема, відомо, як і коли зросте заробітна плата у педагогічних працівників.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді затвердили рівень середньої заробітної плати в країні, з якої вирахувано страхові внески і яка береться за основу для обчислення пенсій. Розмір зарплати за останній квартал скоротився.