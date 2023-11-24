Зарплаты учителей — известно, как изменятся выплаты в 2024 году

Сотрудница сферы образования. Фото: Freepik

В 2024 году украинским сотрудникам сферы образования намерены повысить заработные платы. Произойдет это в несколько этапов.

Об этом СМИ рассказал глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Как изменятся зарплаты в 2024 году

"Мы понимаем, какие в стране приоритеты — оборона, мы понимаем, что определенные выплаты для учителей были сняты. Но важно, что они возвращаются и повышаются. Безусловно, это еще далеко до той достойной зарплаты, которую должен получать учитель", — сообщил глава Минобразования.

По словам министра, образовательная субвенция увеличится на 15,5 миллиарда гривен, а "львиная часть" средств предназначена именно для заработной платы учителям. Ранее министр заявлял, что действующие размеры зарплат учителей являются унижением, поэтому обязал Министерство образования разработать вопрос повышения заработной платы.

Согласно государственному бюджету, на образование в 2024 году выделено более 170 млрд гривен, на 22% больше. Заработные платы повысят на 22,6%.

Учителя получат больше:

с 1 января — на 10%;

с 1 апреля — на 12,6%.

Сейчас работники образования получают в среднем 13 тысяч гривен. Суммы разные, в частности, учитывая количество часов и стаж. Таким образом, средняя заработная плата вырастет:

во время первой волны повышения до 14 тыс. гривен;

во время второй — до 16 тыс. гривен.

В правительстве предполагают, что в 2024-м учителя высшей категории начнут получать до 17,4 тыс. гривен.

Финансирование сферы образования в 2024 году

В следующем году в бюджете заложены средства на науку и разные образовательные программы. В частности, предусмотрены расходы на следующие направления:

закупка новых школьных автобусов — 1 млрд гривен;

модернизация столовых в школах — 1,5 млрд гривен;

реформа "Новой украинской школы" — 1,5 млрд гривен;

обустройство укрытий в учебных заведениях — 2,5 млрд гривен.

У кого еще увеличится зарплата

Кроме того, правительство рассматривает изменения в оплате труда сотрудников местных госадминистраций. Соответствующее постановление №1223 от 21 ноября 2023 года опубликовано на портале Кабинета министров.

Согласно ему, местные госадминистрации, расположенные на территориях восстановления или территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия, смогут получать дополнительные деньги для выплаты зарплаты из местных бюджетов.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году власти намерены дважды повысить минимальную заработную плату. Учитывая это, реальная зарплата вырастет на 8,5%.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.