Зарплати вчителів — відомо, як зміняться виплати у 2024 році

Працівниця сфери освіти. Фото: Freepik

У 2024 році українським працівникам сфери освіти мають намір підвищити заробітні плати. Відбудеться це у кілька етапів.

Про це ЗМІ розповів очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий.

Читайте також:

Як зміняться зарплати у 2024 році

"Ми розуміємо, які в країні пріоритети — оборона, ми розуміємо, що певні виплати для вчителів були зняті. Але важливо, що вони повертаються і підвищуються. Безумовно, це ще далеко до тієї гідної зарплати, яку повинен отримувати вчитель", — повідомив голова Міносвіти.

За словами міністра, освітня субвенція збільшиться на 15,5 мільярда гривень, а "левова частина" коштів призначена саме для заробітних плат вчителям. Раніше міністр заявляв, що чинні розміри зарплат вчителів є приниженням, тому зобов'язав Міністерство освіти опрацювати питання підвищення заробітної платні.

Згідно з державним бюджетом, на освіту у 2024 році виділено понад 170 млрд гривень, на 22% більше. Заробітні плати підвищать на 22,6%.

Вчителі отримають більше:

з 1 січня — на 10%;

з 1 квітня — на 12,6%.

Зараз працівники освіти отримують у середньому 13 тис. гривень. Суми різні, зокрема, враховуючи кількість годин та стаж. Таким чином, середня заробітна плата зросте:

під час першої хвилі підвищення до понад 14 тис. гривень;

під час другої — до 16 тис. гривень.

В уряді передбачають, що у 2024-му вчителі вищої категорії почнуть отримувати до 17,4 тис. гривень.

Фінансування сфери освіти у 2024-му

Наступного року у бюджеті закладені кошти на науку та різні освітні програми. Зокрема, передбачені видатки на такі напрямки:

закупівля нових шкільних автобусів — 1 млрд гривень;

модернізація їдалень в школах — 1,5 млрд гривень;

реформа "Нової української школи" — 1,5 млрд гривень;

облаштування укриттів в закладах освіти — 2,5 млрд гривень.

У кого ще збільшиться зарплата

Окрім того, уряд розглядає зміни в оплаті праці співробітників місцевих держадміністрацій. Відповідну Постанову №1223 від 21 листопада 2023 року опублікували на порталі Кабінету міністрів.

Згідно з нею, місцеві держадміністрації, розташовані на територіях відновлення або територіях, де тривають чи тривали бойові дії, зможуть отримувати додаткові гроші для виплати зарплати з місцевих бюджетів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що 2024 року влада має намір двічі підвищити мінімальну заробітну плату. З огляду на це, реальна зарплата зросте на 8,5%.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.