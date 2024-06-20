Работа на ферме в Эстонии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работник молочной фермы. Фото иллюстративное: eurabota.com

В столице Эстонии Таллинне есть работа для украинцев-фермеров. Работодатель обещает платить до 1 000 евро ежемесячно.

Такую вакансию разместили на платформе поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Нужны работники на молочную ферму и ферму выращиванию животных. На работу примут дояров, пастухов и уборщиков территорий. В обязанности работников входят полный контроль на ферме, поддержание чистоты, дойки, кормления животных, выполнение поручений бригадира. За час работы платят шесть евро. Работать нужно от 168 часов ежемесячно, то есть зарплата будет от тысячи евро. Оформление официальное. За жилье будут вычислять 150 евро.

Напомним, для украинцев есть вакансия на производстве кофе Nescafe в швейцарском городке Люцерн. Нужны упаковщики. За месяц работы можно заработать до 4 300 евро.

Также мы сообщали о том, что на базе отдыха, расположенной на побережье Балтийского моря в польском курортном поселке Погожелица, нужны работники кухни. Ежемесячная зарплата – 1 500 евро.