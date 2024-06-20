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Зарплата від 1 000 євро — в Естонії потрібні працівники на ферму

20 червня 2024 06:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на фермі в Естонії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівник молочної ферми. Фото ілюстративне: eurabota.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У столиці Естонії Таллінні є робота для українців-фермерів. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця.

Таку вакансію розмістили на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Умови роботи

Потрібні працівники на молочну ферму та ферму по вирощуванню тварин. На роботу приймуть доярів, пастухів і прибиральників територій. В обов'язки працівників входять повний контроль на фермі, підтримка чистоти, доїння, годування тварин, виконання доручень бригадира. За годину роботи платять шість євро. Працювати треба від 168 годин щомісяця, тобто зарплата буде від тисячі євро. Оформлення офіційне. За житло вираховуватимуть 150 євро від зарплати.

Нагадаємо, для українців є вакансія на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн. Потрібні пакувальники. За місяць роботи можна заробити до 4 300 євро.

Також ми повідомляли про те, що на базі відпочинку, що розташована на узбережжі Балтійського моря в польському курортному селищі Погожелиця потрібні працівники кухні. Щомісячна зарплата — 1 500 євро.

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Естонія
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