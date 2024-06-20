Робота на фермі в Естонії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Працівник молочної ферми. Фото ілюстративне: eurabota.com

У столиці Естонії Таллінні є робота для українців-фермерів. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця.

Таку вакансію розмістили на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Умови роботи

Потрібні працівники на молочну ферму та ферму по вирощуванню тварин. На роботу приймуть доярів, пастухів і прибиральників територій. В обов'язки працівників входять повний контроль на фермі, підтримка чистоти, доїння, годування тварин, виконання доручень бригадира. За годину роботи платять шість євро. Працювати треба від 168 годин щомісяця, тобто зарплата буде від тисячі євро. Оформлення офіційне. За житло вираховуватимуть 150 євро від зарплати.

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