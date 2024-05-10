Работа в супермаркете на упаковке яблок в Италии — свежая вакансия, условия и зарплата

Работница супермаркета взвешивает яблоки. Фото иллюстративное: freepik.com

Украинцам предлагают работу упаковщиками яблок в супермаркетах в итальянском городе Болонья. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 1 400 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

Читайте также:

Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

График работы: пять дней в неделю. Рабочий минимум — восемь часов ежедневно. По желанию можно работать больше часов и брать дополнительный рабочий день.

Через час работы будут платить 7–8 евро. Средняя месячная зарплата составляет 1 400–1 700 евро.

В обязанности работников будет входить:

порционное складывание плодов в емкости и сеточки;

взвешивание, упаковка и стикерирование;

контроль качества.

Преимущества для рабочих

Работникам бесплатно предоставляют жилье. Из зарплаты будет вычисляться только плата за коммунальные услуги. В одной комнате проживают по 2–3 человека. Семейным парам предоставляют отдельные комнаты. В помещениях есть кухня, санузел и вся необходимая техника. Жилье расположено в пешей доступности к месту работы.

Напомним, в немецком городе Дрезден требуются рабочие, которые могут выполнять все виды малярных работ. Работодатель обещает платить от 500 евро ежемесячно.

Также мы писали о том, что для украинцев есть сезонная работа на ягодной ферме. Нужны люди, которые будут собирать голубику и клубнику. За день работы можно заработать 1 500 гривен.