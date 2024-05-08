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Зарплата 1 500 грн на день — робота на ягідній фермі поблизу українського кордону

8 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Сезонна робота у Польщі для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Дівчина збирає лохину на ягідній фермі. Фото ілюстративне: Jakub Szymczuk/Gość Niedzielny
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українців запрошують на сезонну роботу у Польщі. Праця на ягідній фермі, неподалік українського кордону — треба збирати полуницю та лохину. Вікових обмежень не має. Зарплата залежить від кількості зібраної ягоди. За кілограм полуниці платять трохи більше двох злотих (20 грн), лохини — чотири злоті (40 грн). 

Цю ванкасію опубліковали у вівторок, 7 травня, в фейсбук-групі "Робота. Запрошуємо на сезонну роботу"

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Вакансія для українців, робота на ягідній фермі у Польщі. Фото: скриншот Facebook/Робота за кордоном

Досвід роботи не потрібен, знадобиться фізична витривалість

Ягідна ферма знаходиться на околиці польського міста Тарногруд, за 35 км від українського кордону. Роботодавець шукає працівників на сезон, а також пропонує довготривалу співпрацю. 

"Набираємо працівників на короткий та тривалий період роботи. Без вікових обмежень. Беремо з дітьми від 16-ти років", — написано в оголошенні.

Збір лохини триває до середини жовтня. За кілограм зібраної ягоди обіцяють платити 4 злоті. Люди на полуницю потрібні до кінця жовтня. Ягода росте у довгих тунелях на стелажах. За кілограм полуниці видають 2,10 злотих. Також на фермі можна сортувати ягоди, за це платять від 20 злотих на годину.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі одягу Nike в англійському місті Манчестер. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 000 євро щомісяця. Також є вакансія на пакуванні шоколодок у столиці Угорщини Будапешті. 

Польща
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