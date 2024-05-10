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Зарплата від 1 400 євро — у супермаркетах в Італії потрібні пакувальники яблук

10 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в супермаркеті на пакуванні яблук в Італії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниця супермаркету зважує яблука. Фото ілюстративне: freepik.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу пакувальниками яблук у супермаркетах в італійському місті Болонья. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 1 400 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Графік роботи: п'ять днів на тиждень. Робочий мінімум — вісім годин щодня. За бажанням можна працювати більше годин та брати додатковий робочий день.

За годину роботи платитимуть 7–8 євро. Середня місячна зарплата складає 1 400–1 700 євро.

В обов'язки працівників входитиме:

  • порційне складання плоди в ємкості та сіточки;
  • зважування, пакування та стікерування;
  • контроль якості.

Переваги для робітників

Працівникам безкоштовно надають житло. Із зарплати вираховуватимуть лише плату за комунальні послуги. В одній кімнаті проживають по 2–3 людини. Сімейним парам надають окремі кімнати. У приміщеннях є кухня, санвузол і вся необхідна техніка. Житло розташоване в пішій доступності до місця роботи.

Нагадаємо, у німецькому місті Дрезден потрібні робітники, які можуть виконувати всі види малярних робіт.  Роботодавець обіцяє платити від 500 євро щомісяця.

Також ми писали про те, що для українців є сезонна робота на ягідній фермі. Потрібні люди, які збиратимуть лохину й полуницю. За день роботи можна заробити 1 500 гривень.

Італія
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яблука
супермаркет

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