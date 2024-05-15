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Зарплата от 3 200 евро — на складе кисломолочной продукции Actimel есть вакансия для украинцев

15 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на складе кисломолочной продукции Actimel в Бельгии — свежая вакансия, условия и зарплата
Рабочие молочного склада. Фото иллюстративное: sputnik.kz
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе кисломолочной продукции Actimel в бельгийском городе Антверпен. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и питанием и платить от 3 200 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно шесть дней в неделю по десять часов в день. Смены дневные. Воскресенье — выходной. По желанию можно брать дополнительные часы работы, работая по 3-5 часов в ночную смену.

На работу приглашают людей до 60 лет. За час можно будет заработать около 15,65 евро, а в месяц — от 3 200 евро до 3 500 евро. Аванс будут выдавать первого числа каждого месяца. Средства будут поступать на банковский счет или выдаваться наличными.

В обязанности мужчин-работников будет входить упаковка и комплектование продукции, а женщины будут отвечать за контроль качества, сканирование и стикерование продукции.

Преимущества для рабочих

Работодатель предоставляет жилье в хостеле, расположенном в пяти минутах ходьбы от места работы. В комнатах, где проживают по два человека, есть все необходимое, Wi-fi, телевизор, микроволновка, душ и туалет. Семейные пары проживают раздельно. Обед в столовой бесплатный. Есть аппарат с кофе. Спецодежду покупать не надо: ее выдают. Знание языка не требуется.

Напомним, в итальянском городе Парма нужны работники на сырный завод. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и питанием и платить 3 000 евро ежемесячно.

Также мы писали о том, что для украинских женщин есть работа в теплицах с помидорами в польском городе Мелец. Там на срывании помидоров можно зарабатывать от 4 000 злотых (около 40 тысяч гривен) ежемесячно.

работа
Бельгия
вакансии
заграница
зарплата
молочные продукты

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