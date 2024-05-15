Робота на складі кисломолочної продукції Actimel у Бельгії — свіжа вакансія, умови та зарплата

Робітники молочного складу. Фото ілюстративне: sputnik.kz

Українцям пропонують роботу на складі кисломолочної продукції Actimel у бельгійському місті Антверпен. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом та харчуванням і платити від 3 200 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно шість днів на тиждень по десять годин щодня. Зміни денні. Неділя — вихідний. За бажанням можна брати додаткові години роботи, працюючи по 3–5 годин в нічну зміну.

На роботу запрошують людей віком до 60 років. За годину моджна буде заробити близько 15,65 євро, а за місяць — від 3 200 євро до 3 500 євро. Аванс видаватимуть першого числа кожного місяця. Кошти надходитимуть на банківський рахунок або видаватимуться готівкою.

В обов'язки чоловіків-працівників входитиме пакування та комплектування продукції, а жінки відповідатимуть за контроль якості, сканування та стікерування продукції.

Переваги для робітників

Роботодавець надає житло в хостелі, що знаходиться в п'яти хвилинах ходьби від місця роботи. У кімнатах, де проживають по дві людини, є все необхідне, Wi-fi, телевізор, мікрохвильова піч, душ і туалет. Сімейні пари проживають окремо. Обід в їдальні безкоштовний. Є апарат із кавою. Спецодяг купувати не треба: його видають. Знання мови не потрібне.

Нагадаємо, в італійському місті Парма потрібні працівники на сирний завод. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і харчуванням та платити 3 000 євро щомісяця.

Також ми писали про те, що для українських жінок є робота в теплицях із помідорами в польському місті Мелець. Там на зриванні помідорів можна заробляти від 4 000 злотих (майже 40 тисяч гривень) щомісяця.