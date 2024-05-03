Работа на упаковке чая и кофе на заводе Nesquik в Бельгии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата от 3 200 евро — в Бельгии нужны упаковщики чая и какао на завод Nesquik
Украинцам предлагают работу по упаковке чая и какао на заводе компании Nesquik в столице Бельгии Брюсселе. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 3 200 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Работать нужно 5 дней в неделю по десять часов в день. За дополнительные часы работы будут доплачивать 15% к ставке. За час работы будут платить 17 евро (нетто)
В обязанности работников будет входить :
- упаковка и стикерование продукции;
- контроль качества продукта.
Требования к рабочим и преимущества
На работу нужны мужчины и женщины от 18 до 62 лет. Иметь опыт работы и знать язык не нужно.
Работников снабжают жильем. Есть бесплатное питание раз в день. За месяц работы можно заработать от 3 200 до 3 500 евро.
Компания предоставляет:
- полный пакет документов;
- страховой европейский полис;
- приглашение от работодателя;
- куратора, понимающего украинский;
- легальное и официальное оформление;
- поддержку во время рабочего периода;
- физическое и юридическое сопровождение.
Напомним, на производстве Starbucks в Польше нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки. Зарплата — от 53 до 70 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что в Венгрии для украинцев есть вакансия на упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в Будапеште. За месяц работы можно заработать от 2 800 до 3 100 евро.
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