Работа на упаковке чая и кофе на заводе Nesquik в Бельгии — свежая вакансия, условия и зарплата

Женщины фасуют пакетики чая. Фото иллюстративное: jobpost.com.ua

Украинцам предлагают работу по упаковке чая и какао на заводе компании Nesquik в столице Бельгии Брюсселе. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 3 200 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5 дней в неделю по десять часов в день. За дополнительные часы работы будут доплачивать 15% к ставке. За час работы будут платить 17 евро (нетто)

В обязанности работников будет входить :

упаковка и стикерование продукции;

контроль качества продукта.

Требования к рабочим и преимущества

На работу нужны мужчины и женщины от 18 до 62 лет. Иметь опыт работы и знать язык не нужно.

Работников снабжают жильем. Есть бесплатное питание раз в день. За месяц работы можно заработать от 3 200 до 3 500 евро.

Компания предоставляет:

полный пакет документов;

страховой европейский полис;

приглашение от работодателя;

куратора, понимающего украинский;

легальное и официальное оформление;

поддержку во время рабочего периода;

физическое и юридическое сопровождение.

Напомним, на производстве Starbucks в Польше нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки. Зарплата — от 53 до 70 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Венгрии для украинцев есть вакансия на упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в Будапеште. За месяц работы можно заработать от 2 800 до 3 100 евро.