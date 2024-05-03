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Зарплата от 3 200 евро — в Бельгии нужны упаковщики чая и какао на завод Nesquik

3 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на упаковке чая и кофе на заводе Nesquik в Бельгии — свежая вакансия, условия и зарплата
Женщины фасуют пакетики чая. Фото иллюстративное: jobpost.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу по упаковке чая и какао на заводе компании Nesquik в столице Бельгии Брюсселе. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 3 200 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5 дней в неделю по десять часов в день. За дополнительные часы работы будут доплачивать 15% к ставке. За час работы будут платить 17 евро (нетто)

В обязанности работников будет входить :

  • упаковка и стикерование продукции;
  • контроль качества продукта.

Требования к рабочим и преимущества

На работу нужны мужчины и женщины от 18 до 62 лет. Иметь опыт работы и знать язык не нужно.

Работников снабжают жильем. Есть бесплатное питание раз в день. За месяц работы можно заработать от 3 200 до 3 500 евро.

Компания предоставляет:

  • полный пакет документов;
  • страховой европейский полис;
  • приглашение от работодателя;
  • куратора, понимающего украинский;
  • легальное и официальное оформление;
  • поддержку во время рабочего периода;
  • физическое и юридическое сопровождение.

Напомним, на производстве Starbucks в Польше нужны работники, которые будут упаковывать бумажные стаканчики и сортировать по цвету крышечки. Зарплата — от 53 до 70 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Венгрии для украинцев есть вакансия на упаковке шоколадных изделий Snickers, Mars, Bounty, Twix и MilkyWay в Будапеште. За месяц работы можно заработать от 2 800 до 3 100 евро.

работа
кофе
Бельгия
чай
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заграница
зарплата

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