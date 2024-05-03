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Зарплата від 3 200 євро — у Бельгії потрібні пакувальники чаю та какао на завод Nesquik

3 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на пакуванні чаю та кави на заводі Nesquik в Бельгії — свіжа вакансія, умови та зарплата
Жінки фасують пакетики чаю. Фото ілюстративне: jobpost.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на пакуванні чаю та какао на заводі компанії Nesquik у столиці Бельгії Брюсселі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 3 200 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

Працювати потрібно 5 днів на тиждень по десять годин щодня. За додаткові години роботи доплачуватимуть 15% до ставки. За годину роботи платитимуть 17 євро (нетто)

В обов'язки працівників входитиме:

  • пакування та стікерування продукції;
  • контроль якості товару.

Вимоги до робітників та переваги

На роботу потрібні чоловіки та жінки віком від 18 до 62 років. Мати досвід роботи та знати мову не треба.

Працівників забезпечують житлом. Є безкоштовне харчування раз на день. За місяць роботи можна заробити від 3 200 до 3 500 євро.

Компанія надає:

  • повний пакет документів;
  • страховий європейський поліс;
  • запрошення від роботодавця;
  • куратора, який розуміє українську;
  • легальне та офіційне оформлення;
  • підтримку під час робочого періоду;
  • фізичний та юридичний супровід.

Нагадаємо, на виробництві Starbucks у Польщі потрібні працівники, які пакуватимуть паперові стаканчики та сортуватимуть за кольорами кришечки. Зарплата — від 53 до 70 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Угорщині для українців є вакансія на пакуванні шоколадних виробів Snickers, Mars, Bounty, Twix та MilkyWay в Будапешті. За місяць роботи  можна заробити від 2 800 до 3 100 євро.

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кава
Бельгія
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