Работа на складе одежды Nike в Англии — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата от 4 000 евро — на складе Nike в Англии есть вакансия для украинцев
Украинцам предлагают работу на складе одежды Nike в английском городе Манчестер. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 000 евро ежемесячно.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.
Условия работы
Работать нужно 5–6 дней в неделю с 08:00 до 18:00. За работу по субботам будут доплачивать 40% к ставке.
В обязанности работников будет входить:
- упаковка одежды в коробки;
- заклеивание коробок с одеждой скотчем;
- маркировка готовых коробок и направление их на отправку.
Требования к рабочим и преимущества
На работу нужны мужчины и женщины в возрасте от 19 до 55 лет. Желательно хотя бы на минимальном уровне знать английский. Рабочие смогут посещать курсы по изучению языка.
Работникам предоставляют жилье. В одной комнате проживают по 2–4 человека. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. В помещении есть электропечь, микроволновка, электрочайник, стиральная машина, холодильник, бесплатный Wi-fi, общая душевая комната, санузел, посуда, два комплекта постельного белья и полотенца.
Компания предоставляет:
- полный пакет документов;
- страховой европейский полис;
- приглашение от работодателя;
- куратора, который понимает украинский язык;
- легальное и официальное оформление;
- поддержку во время рабочего периода;
- физическое и юридическое сопровождение.
Напомним, на складе обуви и одежды Adidas в Чехии нужны работники, которые будут заниматься упаковкой и комплектованием товара. Зарплата — от 40 тысяч гривен ежемесячно.
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