Работа на складе одежды Nike в Англии — свежая вакансия, условия и зарплата

Сотрудник на складе Nike. Фото иллюстративное: ogolosha.ua

Украинцам предлагают работу на складе одежды Nike в английском городе Манчестер. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 000 евро ежемесячно.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5–6 дней в неделю с 08:00 до 18:00. За работу по субботам будут доплачивать 40% к ставке.

В обязанности работников будет входить:

упаковка одежды в коробки;

заклеивание коробок с одеждой скотчем;

маркировка готовых коробок и направление их на отправку.

Требования к рабочим и преимущества

На работу нужны мужчины и женщины в возрасте от 19 до 55 лет. Желательно хотя бы на минимальном уровне знать английский. Рабочие смогут посещать курсы по изучению языка.

Работникам предоставляют жилье. В одной комнате проживают по 2–4 человека. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. В помещении есть электропечь, микроволновка, электрочайник, стиральная машина, холодильник, бесплатный Wi-fi, общая душевая комната, санузел, посуда, два комплекта постельного белья и полотенца.

Компания предоставляет:

полный пакет документов;

страховой европейский полис;

приглашение от работодателя;

куратора, который понимает украинский язык;

легальное и официальное оформление;

поддержку во время рабочего периода;

физическое и юридическое сопровождение.

Напомним, на складе обуви и одежды Adidas в Чехии нужны работники, которые будут заниматься упаковкой и комплектованием товара. Зарплата — от 40 тысяч гривен ежемесячно.

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