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Зарплата от 4 000 евро — на складе Nike в Англии есть вакансия для украинцев

6 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на складе одежды Nike в Англии — свежая вакансия, условия и зарплата
Сотрудник на складе Nike. Фото иллюстративное: ogolosha.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на складе одежды Nike в английском городе Манчестер. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 000 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно 5–6 дней в неделю с 08:00 до 18:00. За работу по субботам будут доплачивать 40% к ставке.

В обязанности работников будет входить:

  • упаковка одежды в коробки;
  • заклеивание коробок с одеждой скотчем;
  • маркировка готовых коробок и направление их на отправку.

Требования к рабочим и преимущества

На работу нужны мужчины и женщины в возрасте от 19 до 55 лет. Желательно хотя бы на минимальном уровне знать английский. Рабочие смогут посещать курсы по изучению языка.

Работникам предоставляют жилье. В одной комнате проживают по 2–4 человека. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. В помещении есть электропечь, микроволновка, электрочайник, стиральная машина, холодильник, бесплатный Wi-fi, общая душевая комната, санузел, посуда, два комплекта постельного белья и полотенца.

Компания предоставляет:

  • полный пакет документов;
  • страховой европейский полис;
  • приглашение от работодателя;
  • куратора, который понимает украинский язык;
  • легальное и официальное оформление;
  • поддержку во время рабочего периода;
  • физическое и юридическое сопровождение.

Напомним, на складе обуви и одежды Adidas в Чехии нужны работники, которые будут заниматься упаковкой и комплектованием товара. Зарплата — от 40 тысяч гривен ежемесячно.

Также мы писали о том, что в Италии для украинцев есть вакансии официантов в гостиницах на побережье. В месяц работы можно заработать от 800 евро.

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Nike

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