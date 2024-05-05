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Заробіток від 800 євро з житлом та харчуванням — сезонна робота на морі в Італії

5 травня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії на підприємствах Італії для українців у 2024 році. Робота за кордоном без досвіду, без знання мови
Офіціанти розкладають солодощі на шведському столі. Фото ілюстративне: tripsavvy.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

З'явились сезонні вакансії для українців в готелях на узбережжі Італії. Потрібні офіціанти — чоловіки та жінки — у ресторан зі шведським столом. Знання мови не потрібне. Старт роботи — 15 червня 2024 року. 

Цю ванкасію опубліковали у суботу, 4 травня, в фейсбук-групі "Робота в Європі. Безкоштовні вакансії"

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Вакансія для українців, робота офіціантом в готелі в Італії. Фото: скриншот Facebook/Робота за кордоном

На вакансію можуть відгукнутись жінки, чоловіки та пари до 49 років

Всі готелі, в яких є актуальні вакансії, знаходяться у регіоні Калабрія  (південно-західна Італія).

Роботодавець не вказує детальні обов'язки працівника. Лише зазначається, офіціант працюватиме у ресторані за шведським столом, з клієнтами спілкуватися не потрібно.

Робота сезонна — з 15 червня по 15 вересня. Тривалість зміни — 6 год. 40 хв. Зарплата — від 800 євро на місяць. Житло — безкоштовне (2 людини у кімнаті готелю), триразове харчування також за рахунок роботодавця.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українцям пропонують роботу на складі одягу та взуття Adidas у Чехії. Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, доплату за понаднормому роботу і безкоштовні обіди. Ставка — 149 чеських крон на годину (252 грн). Також є вакансія на пакуванні шоколодок у столиці Угорщини Будапешті. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом, харчуванням і платити від 2 800 євро щомісяця.

війна
Італія
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