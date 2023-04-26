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Зарплата военных: некоторые украинцы имеют право переоформить на себя выплаты бойцов

26 апреля 2023 14:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата военных — некоторые украинцы имеют право переоформить на себя выплаты бойцов
Военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о возможности переоформления денежного довольствия военнослужащего на родных. Речь идет о случаях, когда боец пропал без вести.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В ведомстве отмечают, что семья пропавшего без вести военного может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения.

Для того чтобы оформить денежное довольствие пропавшего без вести военного, родным нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Там нужно получить бланк заявления. Это можно сделать непосредственно в военкомате или в регионального координатора Уполномоченного из пропавших без вести.

В Минреинтеграции добавили, что также нужно собрать следующий пакет документов для переоформления выплат:

  • ксерокопии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
  • справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копия свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • копия справки о присвоении индивидуального налогового номера.

Отмена доплат в феврале

В Украине после начала войны военным, не участвующим в боевых действиях, начали выплачивать ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, однако с 1 февраля текущего года выплаты отменили.

На днях народные депутаты проголосовали за ограничение до 67 тыс. грн. зарплаты госслужащих и руководителей госпредприятий до окончания срока военного положения.

"Денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, кроме органов местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем десять размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года", — говорится в принятом законопроекте №8312.

Сэкономленные средства планируют направить на восстановленные доплаты украинским военнослужащим, а также доплаты работникам ГСЧС и полицейским в 30 тысяч гривен. При этом в Налоговом комитете отмечают, что средств хватит всего на 2% от потребности. Выплаты военным возобновят, как только найдут дополнительные источники финансирования.

Напомним, в марте текущего года на заработные платы украинских военнослужащих из общего фонда государственного бюджета направили меньше средств, чем в предыдущие месяцы. На эти цели потратили 67,3 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украине существует три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тыс. гривен. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих. Украинцам объяснили, кто теперь может претендовать на получение доплаты.

 

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